سكرتير عام الدقهلية يفتتح مسجد عزبة نزهة بتكلفة 3 ملايين جنيه

افتتح اللواء عبد القادر النوري، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، مسجد عزبة نزهة كوبري بمركز المنزلة والذي جرى إحلاله وتجديده ضمن خطة وزارة الأوقاف لعدد من المساجد في المحافظة.

وجرى بناء المسجد الجديد على مساحة 300 متر ويتسع لأكثر من 400 مصل، وبلغت تكلفته الإجمالية 3 ملايين جنيه.

وحضر الافتتاح اللواء سمير صدقي رئيس مركز ومدينة المنزلة، وقيادات الأوقاف ونواب رئيس المركز وجمع من المواطنين بالعزبة.

وألقى الشيخ محمد حسين جاد، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان "كيف نعيد القيم الإسلامية".

وعقب أداء الصلاة نقل سكرتير عام المحافظة تحيات وتمنيات المحافظ للمواطنين والقيادات بمركز ومدينة المنزلة، مؤكدا حرص المحافظ على التعاون التام مع جميع الوزارات والأجهزة المعنية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المجالات.

يذكر أن وزارة الأوقاف، أعلنت افتتاح 5 مساجد جديدة تابعة لمديرية أوقاف الدقهلية، اليوم، بعد إحلالها وتجديدها.