"سمارة".. مبادرة لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء بالأقصر

دشنت إحدى معلمات قطاع التعليم الفني بمحافظة الأقصر، مؤخرًا، بمشاركة أكتر من 100 طفل من الأقصر وأسوان والإسكندرية، مبادرة "سمارة" لمواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء.

وتهدف المبادرة لتشجيع الأطفال أصحاب البشرة السمراء على إظهار ما يتمتعون به من مواهب وإبداعات، وزرع الأمل في مستقبل مشرق لهم.

لمياء حسين عبدالمطلب، صاحبة المبادرة، قالت إن هدف مبادرة هو مواجهة التنمر ضد أصحاب البشرة السمراء، ومدى احتياج المجتمع لهم، فضلاً عن تغيير الفكرة النمطية لدى المجتمع بالنسبة لهم، وأن هناك العديد من الأطفال يملكون الطموح والمواهب، ولديهم القدرة على تحمل المسؤولية.

وأضافت "حسين" لـ"الوطن"، أن الآونة الأخيرة شهدت انتشار الكثير من وقائع التنمر سواء على الضعفاء أو الفقراء، وكذلك بسبب المظهر أو لون البشرة، ما أثّر بالسلب على المتنمر عليهم، خاصة فئة الأطفال، التي سرعان ما يسقط منهم ضحايا بسبب هذه الوقائع، نتيجة الاكتئاب والعزلة لتفادي هذه المواقف وعدم التعرض له مرة أخرى.

وأشارت صاحبة المبادرة إلى أن فكرتها جاءت بعد واقعتي الطفلة "إيمان" في الإسكندرية، و"بسملة" في دمياط، واللتان كانتا ضحيتين لوقائع التنمر، وراودها التنفيذ عندما وجدت تنمرًا دون قصد من أم على إحدى أطفالها بسبب بشرته السمراء.

وتابعت "حسين"، أن انطلاقة أولى مراحل المبادرة، جاءت عبر تنظيم يوم ترفيهي شمل استعراض مهارات الرسم والتلوين، وفقرات ترفيهية، ورقص مع العرائس، وتقديم وجبات مجانية، بجانب تنظيم ورش لتنمية المواهب، وورش لتنمية الثقة بالنفس، عن طريق مدراء وخبراء، مضيفًة أن المبادرة لاقت ترحابًا كبيرًا من جانب أولياء الأمور فور الإعلان عنها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

واستطردت أنه نتيجة لذلك، تواصل معها العديد من أولياء الأمور فيما بعد للمشاركة في فعاليات المبادرة، والعمل على توسيع انتشارها بجميع أنحاء المحافظة، والتي أيضًا بدأت تشهد مؤخرًا حالات كثيرة وقعوا ضحايا لظاهرة التنمر.

صاحبة المبادرة أوضحت أيضًا أنها بفضل تواصل أولياء الأمور وعدد من الداعمين الأساسيين ستشمل المبادرة عديد من الندوات التوعوية، والرحلات التثقيفية للمعابد الأثرية بالمحافظات، إضافة إلى عمل عدد من الفيديوهات للأطفال للحديث عن أحلامهم وما يتمتعون به من إمكانيات، وإظهار الجانب الإيجابي لهؤلاء الطلبة، مشيرة إلى أن المبادرة ستشمل عددًا كبيرًا من المحافظات، وفعاليات لتنمية مهارات للثقة بالنفس، وطرق التعامل مع الآخرين، إضافة للفقرات الترفيهية، فضلًا عن تقديم وجبات للأطفال والتصوير معهم.

وأوضحت أن عدد الأطفال المشاركين بالمبادرة وصل إلى 100 طفل، تتراوح أعمارهم ما بين عامين وحتى 12عامًا.