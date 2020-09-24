فرحة من أهالي الإبراهيمية وههيا وديرب نجم بعد قرار تخفيض رسوم التصالح

بالزغاريد والفرحة استقبل المواطنون بمراكز ههيا والإبراهيمية وديرب نجم، قرار محافظ الشرقية، بتخفيض قدره 40% من القيمة المقررة عليهم لتقنين أوضاعهم، وذلك لمن يقوم بدفع مقدم جدية 25%، و50% لمن يسدد القيمة كاملة.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أمس بأهالي مراكز الإبراهيمية وههيا وديرب نجم المتعديين على أراضي أملاك الدولة، بدار مناسبات قرية كفر محسن التابعة لوحدة مباشر المحلية بمركز الإبراهيمية، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتورة سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا وصبحي الهادي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، ووجيه صدقي سعدون رئيس مركز ومدينة ديرب نجم .

بدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أنه لاتهاون في استرداد حق الشعب وتقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح مع المخالفين الراغبين في تقنين أوضاعهم وفقاً للقوانين المنظمة لذلك وحفاظاً على موارد الدولة وحسن توظيفها لإقامة مشروعات خدمية وتنموية تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال اللقاء أعلن محافظ الشرقية عن تقديم حزمة من التيسيرات لتشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات تقنين الأوضاع بتخفيض 40 % من قيمة الرسوم المقررة لتقنين أراضي أملاك الدولة شريطة أن يقوم المتعدي بسداد مقدم 25% من إجمالي القيمة، وكذلك تخفيض بنسبة 50% من إجمالي المبلغ لمن يسدد القيمة كاملة.

واستجابة من محافظ الشرقية لمطلب الأهالي من مراكز الإبراهيمية وديرب نجم وههيا، فقد وافق المحافظ على مد مهلة التقدم بأوراق التقنين ودفع مقدم الجدية 25% لمدة شهر، وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين.

أوضح المحافظ أنه تم النزول بسعر المتر للمرة الثالثة وهذا ليس معناه أن هناك تخفيضات أخرى بل هي فرصة أخيرة لجميع المواطنين المخالفين أن يقوموا بإعادة حق الشعب للدولة وللشعب وأيضاً الحفاظ على حقوقهم بما يتيح لهم الشعور بالأمان والاستقرار.

وقال المحافظ، "نعمل من أجل المصلحة العامة وشعارنا المواطن أولاً وأخيراً لبناء مصر الجديدة التي سينعم بها أبنائنا".

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل لقاءاته المستمره مع المواطنين المتعديين على أراضي أملاك الدولة بمختلف قرى و مراكز ومدن المحافظه لتشجيعهم على سرعة إنهاء إجراءات التقنين وتصحيح الأوضاع المخالفة ، وذلك تلاشياً لحملات الإزالة المكبرة ، مؤكداً أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بملفي تقنين واضعي اليد علي أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء لدخول المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

ومن جانبهم أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغه لقرارات المحافظ بتخفيض قيمة سعر تقنين أراضي أملاك الدولة ، لتضج القاعة بالتصفيق والزغاريد، مقدمين الشكر للقيادة السياسية وللحكومة وللمحافظ الذي لايدخر جهداً في إتخاذ قرارات لصالح المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم.