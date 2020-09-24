لو صاحب معاش.. تعرف على مواعيد صرف الشريحة الخاصة بك

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنه في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم، ومواجهة تحدى فيروس كورونا سيتم تقسيم صرف المعاشات للقائمين بالصرف من خلال منافذ الهيئة والبريد والبالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى 3 شرائح بدءا من الخميس القادم كالتالى:

- الصرف للشريحة الأولى لمن يتقاضون 1000 جنيه فأقل، والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الموافق الأول والرابع.

- الصرف للشريحة الثانية لمن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف، يومي الإثنين والثلاثاء الموافق الخامس والسادس من أكتوبر.

- أما الشريحة الثالثة لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيه، والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارا من يومي الأربعاء والأحد الموافقين السابع والحادي عشر من أكتوبر، مع إتاحة الصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي ATM الصرف من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية بصرف المعاشات المستحقة اعتباراً من اليوم الأول من أكتوبر .

تشكيل لجنة للتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات

وأوضح "عوض" أنه قد تم تشكيل لجنة مشكلة من قيادات الهيئة تحت رئاسته المباشرة لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم، والتواجد الميداني بمنافذ الصرف لمجابهة أي معوقات قد تظهر، مشيرًا إلى أنه سيتم تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة بكافة فئاتها للمواطنين لصرف مستحقاتهم.

وأضاف أنّه سيتم صرف الدفعة الثانية من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة، التي يتم صرفها على دفعات متساوية ربع سنوية اعتبارًا من أول يوليو، يوم الخميس القادم الموافق الأول من أكتوبر.