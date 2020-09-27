لصوص استغلوا انشغال الأسرة بفرح ابنتهم بشبين القناطر و"قشَّطوا" الشقة

تكثف الأجهزة الأمنية في محافظة القليوبية جهودها لكشف غموض واقعة سرقة إحدى الشقق السكنية في قرية "الشوبك"، بدائرة مركز شبين القناطر، حيث استغل "لصوص مجهولون" انشغال الأسرة في فرح ابنتهم، وكسروا باب الشقة، وسرقوا محتوياتها.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً من المقدم محمد فتحي، رئيس مباحث مركز شبين القناطر، بورود بلاغ من "ح. م. ع."، 61 سنة، يفيد بسرقة مبلغ مالي 80 ألف جنيه ومصوغات ذهبية من شقته السكنية بقرية "الشوبك"، دائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث بقيادة رئيس مباحث المركز، وإشراف اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية.

وتبين من التحريات الأولية أن مرتكبي الواقعة استغلوا عدم وجود أفراد الأسرة بالشقة، وتسللوا إلى سطح المنزل، من أحد المنازل المجاورة، وبسؤال صاحب الشقة، أكد أنه أغلق المنزل لإقامة عرس ابنته في إحدى القاعات المفتوحة، ولدى عودته فوجئ بكسر باب الشقة، وسرقة المصوغات الذهبية الخاصة بزوجته، ومبلغ 80 ألف جنيه كان يخفيه في الدولاب.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب فريق من خبراء المعمل الجنائي لرفع البصمات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.