تعرف على شروط التقدم لجوائز الدولة التشجيعية لعام 2021

أعلن المجلس الأعلى للثقافة عن الفروع والموضوعات التي يجري التقدم لها في الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر 2020، وبناءً على قرار المجلس الأعلى في اجتماعه الـ64 بتاريخ 2020 يونيه 2020 يتم الإعلان عن فروع الجائزة لعام 2021 بحيث يكون مطابقًا لفروع عام 2020، وتعرض قائمة واحدة بأسماء المتقدمين والأعمال المقدمة للعامين معًا على اللجان المختصة بفحص الجائزة، وفقا للإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن.

- فروع وموضوعات جائزة الدولة التشجيعية لعام 2021:

أولاً : الفنـــــون:

1. فن التصوير.

2. فن الجرافيك.

3. العزف على آلة الكونترباص.

4. نقد مسرحى.

5. تصميم ديكور مسرحى.

6. النشر المعمارى والعمرانى؛ عمل منشور"كتاب أو دورية فى العمارة والعمران".

7. دراسة عن الآلات الموسيقية الشعبية.

8. الموسيقى التصويرية للفيلم الروائى الطويل.

ثانيًا: الآداب:1. دراسة فى شعر النهضة فى مصر.

2. استلهام التراث فى الرواية المعاصرة.

3. ديوان شعر فصيح.

4. ديوان شعر عامى.

5. رواية خيال علمى.

6. مجموعة قصصية.

7. ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية.

8. رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة فى مجلة أو كتاب.

ثالثًا: العلوم الاجتماعية:

1. علم الاجتماع.

2. التاريخ.

3. الجغرافيا.

4. الفلسفة وعلم النفس.

5. الآثار.

6. الثقافة العلمية.

7. الإعلام.

8. التربية.

رابعًا: العلوم الاقتصادية والقانونية:

1. السياسات المالية وأثرها على الأداء الجارى للاقتصاد المصرى.

2. دور صناعة السياحة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية "المشكلات والحلول".

3. دراسات إفريقية.

4. الاستراتيجية والأمن القومى.

5. القانون الخاص" القضاء فى مصر- المشكلات والإصلاح والحلول".

6. القانون العام " دور مجلس الدولة المصرى فى حماية المشروعية - الواقع والمأمول".

7. ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان.

8. السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز.قيمة كل جائزة لكل فرع من هذه الفروع 50000 جنيه مصري ( خمسون ألف جنيه مصري ).

ويشترط في المتقدم ما يلي :- أن يكون من مواطني جمهورية مصر العربية.- أن يتقدم بإنتاجه إلى المجلس الأعلى للثقافة ( الإدارة العامة للجوائز والمسابقات ) 1 شارع الجبلاية بالأوبرا – الجزيرة – القاهرة في الفترة من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر 2020 .- على المتقدم أن يقدم أربع نسخ من إنتاجه؛ الإنتاج المقدم لا يسترد + سيرة ذاتية مطبوعة لا تزيد عن صفحتين + صورة بطاقة الرقم القومى+ صورة شخصية حديثة ، ضرورة إحضار خطاب من البنك برقم الحساب البنكي للمتقدم، على أن يقوم المتقدم بتحميل كل ما تقدم على أسطوانة مدمجة.

- إذا كان الإنتاج المقدم في أحد فروع الفنون، فعلى المتقدم تقديم إفادة معتمدة بتاريخ عرض أو تنفيذ الإنتاج المقدم بالإضافة إلى بيانات تفصيلية عن هذا الإنتـاج، وإرجاء تقديم الإنتاج إلى أن يطلب منه ذلك بمعرفة اللجنة المختصة .

- لا يجوز التقدم لنيل الجائزة لمن سبق منحه جائزة الدولة التشجيعية في أي فرع من الفـروع.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عام عند الإعلان عن الجائزة.

- لا يحق للشخص التقدم في أكثر من فرع واحد.

- في حالة تفويض المتقدم للجائزة لشخص آخر ان يكون بتوكيل موثق من الجهة المختصة.

ويشترط في الإنتاج المقدم لنيل جائزة الدولة التشجيعية ما يلي :- أن يكون ذا قيمة علمية أو فنية ممتازة تظهر فيه دقة البحث و أصالته ، وأن يضيف إلي العلم أو الفن شيئًا جديدًا؛ ينفع الوطن خاصة والإنسانية عامة .

- أن يكون قد سبق نشره أو عرضة أو تنفيذه، ولم يمض علي ذلك لأول مرة أكثر من ثلاث سنوات حتى تاريخ الإعلان، وأن يقدم المتسابق رقم الإيداع أو إفادة معتمدة من الجهات التى قامت بالعرض أو تنفيذ العمل موضحًا بها تاريخ أول نشر للإنتاج أو تنفيذه أوعرضه.

- ألا يكون قد سبق تقديمه لنيل (جائزة الدولة )، ما لم يتضمن إضافات جديدة تراها اللجنة ذات قيمة.

- ألا يكون قد سبق تقديمه كرسالة لنيل درجة علمية أو جائزة أخري، وأن يذكر المتسابق ذلك صراحةً في الطلب المقدم منه.الموقع الإلكتروني: