النواب يبدأ "السادس المنقوص" للمرة الأولى في تاريخه غدا

يشهد مجلس النواب مع انطلاق أولى جلساته البرلمانية في دور الانعقاد السادس، انعقاد المجلس للمرة الأولى في تاريخه 6 أدوار متتالية، وأطلق الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب على دور الانعقاد الجديد، "السادس المنقوص"، خاصة أنّه لن يكمل مدته البرلمانية، وهي 9 أشهر.

ووفقا للدستور، يحتفظ نواب البرلمان الحالي بعضويتهم حتى يوم 9 يناير 2021، ووفقا للمصلحة التشريعية، ارتأى المجلس إرساء قاعدة جديدة في الحياة النيابية تشتمل على الالتزام بمدة الفصل التشريعي المحددة في الدستور، وهي 5 سنوات، وترك مدد أدوار الانعقاد للبرلمان مفتوحة أمام المشرع.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، أهمية دعوة مجلس النواب في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر من كل عام للانعقاد، وبالتالي دور الانعقاد السادس الجديد سيكون منقوصا بموجب اللائحة، وهو أمر متعارف عليه في كثير من البرلمانات.

ولفت فوزي إلى أنّ دور الانعقاد السادس للبرلمان المصري، ينتهي يوم 9 يناير 2021، في واقعة تحدث للمرة الألى في تاريخ الحياة النيابية، خاصة أنّ كثيرين لا يعلمون أنّ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، لم يكمل مدته كامله، وهي فترة الـ9 أشهر.

والمادة رقم 274 من اللائحة الداخلية للبرلمان، حددت مدة دور الانعقاد العادي السنوي بـ9 أشهر على الأقل، ولم تحدد أي من المواد عدد أدوار الانعقاد داخل الفصل التشريعي الواحد.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر القرار رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس الأول من أكتوبر 2020.

ويعد الفصل التشريعي الحالي هو واحد من الفصول التشريعية التي شهدت الاكتمال بالتمام والكمال، ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية بعدم الدستورية، ويعقد مجلس النواب جلسته الافتتاحية في دور الانعقاد السادس غد الخميس في تمام الثانية عشر ظهرا بحضور 596 نائبا.