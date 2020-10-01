18 بنك معتمد لتحصيل مستحقات الحكومة إلكترونيا.. تعرف عليهم

بدأت وزارة المالية منذ صباح اليوم الخميس 1 أكتوبر تفعيل مدفوعة المواطن لدفع المستحقات الحكومية بكافة البنوك المرخص لها بالتعامل على مدفوعة المواطن من البنك المركزي والتي تشمل نحو 18 بنكا.

وبحسب الكتاب الدوري رقم 137 لسنة 2020 والتي حصلت "الوطن" على نسخة منه أن الوزارة تقدم تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على الدفع الإلكترونى للمستحقات الحكوميةوسداد رسوم الخدمات الحكومية عبر «مدفوعة المواطن» بأربعة آلاف مكتب بريد و١٨ بنكًا.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، اكد في بيان صحفي أن هناك تيسيرات جديدة للمواطنين لتحفيزهم على السداد الإلكترونى للمستحقات الحكومية انه اعتبارًا من أول أكتوبر، إضافة إلى بنوك «الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق».

أوضح الوزير أن المواطن الذى يتلقى خدمة تتجاوز قيمتها ١٠ آلاف جنيه، ولا يتوفر لديه بطاقة إلكترونية تسمح بسداد المبالغ المالية الكبيرة، يمكنه الحصول على أمر توريد بقيمة المبلغ المطلوب سداده، ويتوجه إلى أحد البنوك المشتركة فى منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أو مكاتب البريد، ويُسدد المستحقات الحكومية عبر آلية «مدفوعة المواطن»، ويحصل على إيصال السداد مختومًا من البنك أو مكتب البريد.

أشار حمدى حسنى مدير المشروعات بوحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، إضافة إلى كروت «ATM» وبطاقات المرتبات ومسبقة الدفع والإئتمانية والمربوطة بحسابات بنكية.