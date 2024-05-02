سفير الكويت بالقاهرة: مصر تبذل جهودا جبارة لإدخال المساعدات لغزة

قال السفير غانم صقر الغانم سفير الكويت بالقاهرة، إنّ بلده تطلب إنشاء الدولتين بين فلسطين وإسرائيل على حدود 4 يونيو 1967 من أجل التعايش في سلام.

وأضاف غانم في لقاء خاص مع الإعلامية أمل الحناوي، عبر قناة القاهرة الإخبارية: «هذا الهدف يُسأل فيه الجانب الإسرائيلي، فنحن لدينا مبادرات عربية منذ عام 2005 حتى اليوم، وننتظر استجابة الجانب الآخر لهذه المبادرة، وجميع الجهود تنصب في هذا الإطار».

اصطفاف عربي لدعم فلسطين

وتابع السفير الكويتي: «الاصطفاف العربي لإدخال وتقديم المساعدات للأشقاء في غزة ليس غريبا، فنحن معتادون بالدول العربية على تقديم المساعدات في أي أزمة تحدث في العالم، فما بالنا بأشقائنا في فلسطين، وخلال الأزمة الحالية وجدنا أن كل الدول العربية تتسارع في تقديم المساعدات إلى أشقائنا في فلسطين، ويجب الإشادة بالجهود الجبارة التي تبذلها جمهورية مصر العربية».

المساعدات في غزة

واصل غانم صقر الغانم: «شاهدت هذه الجهود لما زرت مدينة العريش، فقد رأيت حجم العمل الذي يتم هناك من قبل السلطات المصرية والهلال الأحمر المصري في إدخال المساعدات لأشقائنا في غزة».