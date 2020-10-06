9 أمور تجنبك تهالك "عفشة" السيارة 

تعتبر "عفشة" السيارة من أهم الأجزاء التي يجب الكشف عليها بشكل دوري، وفحصها في مراكز خدمة معتمدة، لإجراء الصيانة لها بشكل جيد، حتى لا تظهر بها أعطال أخرى قد تكلف قائدها مبالغ مرتفعة.

وتظهر عيوب "العفشة" في العديد من أجزائها، مثل علبة "الدريكسيون"، والتي تعتبر أهم قطعة في أجزء "العفشة"، وكذلك "الإسكاترة" التي يمكنها تسريب الزيت إلى علبة الدريكسيون فتعيق السائق أثناء تحريك "الدركسيون" بسهولة.

وللحفاظ على "العفشة" بشكل جيد يجب على قائد السيارة الحذر من الآتي:

1- التوجه لمركز خدمة بعد كل 10 آلاف كيلو متر لربط "العفشة".

2- عدم السير في المنحنيات بسرعات عالية.

3- غسل وتشحيم السيارة من حين لآخر في فترة لا تتجاوز مسافة 10 آلاف كيلو.

4- الكشف على صلاحية المساعدين كل 10 آلاف كيلو.

5- التأكد عند ركن السيارة من استقامة العجلات حفاظاً على "الكبالن".

6- الكشف المستمر على كاوتش "الكبالن".

7- الحرص على عدم نزول السيارة في المطبات.

8- عدم قيادة السيارة في الطرقات الطويلة غير الممهدة.

9- عدم السير على المطبات الصناعية بسرعة كبيرة.