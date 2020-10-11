مجمع الكليات الجديد بأبيس يدخل الخدمة بجامعة الإسكندرية

استعدت جامعة الإسكندرية، لاستقبال 190 ألف طالب، السبت المقبل، مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور هشام جابر، القائم بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، إن الجامعة وضعت خطة شاملة لكيفية سير العملية التعليمية في العام الدراسى الجديد، لافتا إلى أنها حريصة على انتظام الدراسة فى ظل الظروف الاستثنائية، التي فرضتها جائحة كورونا، ومازالت مستمرة.

وأضاف "جابر"، أن الجامعة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابيرالاحترازية والوقائية؛ لحماية كل منتسبي المنظومة التعليمية بكليات ومعاهد الجامعة، وتوفير فرق طبية متكاملة بمستشفيات الجامعة والعيادات، مع توفير تدريب مستمر لفرق العمل بالمستشفيات والإدارات الطبية.

ولفت القائم بتيسير أعمال جامعة الإسكندرية، إلى أنه سيتم تكثيف برامج التوعية للطلاب، مع بداية العام الدراسي، والتشديد على ضرورة الإلتزام بإجراءات السلامة الصحية، وممارسة العادات السليمة للوقاية من كافة الأمراض.

وأشار الدكتور هشام جابر، إلى أن مجمع الكليات الجديد بأبيس، سيدخل الخدمة بداية من العام الدراسي الحالي؛ بهدف تخفيف التكدس الطلابي بمجمع العلوم الإنسانية، وتهيئة مكان أفضل للطلاب يلبي الاحتياجات التعليمية المتطورة؛ حيث ستنتقل كلية التربية النوعية هذا العام بكامل طاقتها، تليها "التربية للطفولة المبكرة"، والانتقال الجزئي لكليتي الحقوق والتجارة إلى الحرم الجديد.

وقال "جابر"، إن الجامعة ستستخدم التعليم الهجين، وتم الانتهاء من إعداد البنية التحتية الإلكترونية لكافة الكليات، وتفعيل منصة Microsoft teams كمنصة رسمية ووحيدة لجامعة الإسكندرية للتعلم عن بعد، وتفعيل البريد الرسمي الجامعي@alexu.edu.eg لأعضاء هيئة التدريس والطلاب؛ كشرط للحصول على خدمات مايكروسوفت مجانا، وتقديم كافة الخدمات التعليمية من خلاله، وإتاحة المنصة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب للتواصل من مكان واحد ضمن تجربة واحدة آمنة.

وتابع القائم بتسيير أعمال جتمعة الإسكندرية: "فضلا عن إنشاء بريد رسمي خاص بكافة المقررات؛ لرفع المادة العلمية والفيديوهات والروابط ذات الصلة للفريق الخاص بالمقرر، بهدف إتاحة بيئات تعليمية فعالة وعصرية للطلاب وتتكامل مع الجداول الدراسية بكل كلية، ووجود آليات لإثبات الحضور والانصراف، وعدد الساعات التعليمية المنفذة من قبل كل عضو هيئة تدريس والطلاب".

وأوضح الدكتور هشام جابر، أنه سيتم تواجد الطلاب بالتناوب من خلال تطبيق التعليم الهجين، وتقسيم الطلاب لمجموعات لتقليل الكثافة الطلابية في المدرجات، بحيث يكون حضورهم مرتين أسبوعيا للكليات النظرية، وثلاث مرات للكليات العملية والتطبيقية، واستكمال العملية التعليمية من خلال المنصات التعليمية، أو تسجيل المحاضرات بحيث يحصل الطالب على المادة العلمية، سواء كان متواجد في الكلية أوغير ذلك.