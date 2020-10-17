بصورة البطاقة.. كيف تحصل على بطاقات "ميزة" مجانا؟

انطلقت يوم الخميس الماضي الموافق 15 أكتوبر الجاري، فعاليات يوم الادخار العالمي، إذ أعلن عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي عن المشاركة وإتاحة فتح حسابات بنكية مجانًا ودون مصاريف وحد أدنى، إضافة إلى تقديم باقة متنوعة من العروض والخدمات المجانية ولمدة أسبوعين تنتهي بنهاية شهر أكتوبر الحالي، وذلك في إطار دعم الشمول المالي تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وخلال مباردة الشمول المالي، تتيح البنوك إصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدمًا أو الخصم المباشر مجانًا، تعزيزًا لتعليمات البنك المركزي.

ويمكنك تقديم المستندات المطلوبة إلى أقرب فرع بنك من البنوك المصدرة (بنك الإسكان والتعمير- بنك مصر- البنك الأهلي المصري- البنك التجاري الدولي- بنك القاهرة - SAIB Bank - المصرف المتحد - البنك الزراعي المصري - بنك الإسكندرية - QNB - بنك التنمية الصناعي - بنك بلوم - البريد المصري) لتحصل على الكارت الخاص بك وتستمتع باستخدامه في الشراء.

وتعتمد المستندات على نوع الكارت، فإذا كانت بطاقة مدفوعة مقدمًا، تحتاج إلى بطاقة رقم قومي سارية، أما إذا كانت بطاقة خصم مباشر، فتختلف المستندات من بنك لآخر.

ولا يحتاج البنك من أي مواطن فتح حساب بنكي للحصول على البطاقة، على أن يشحن العميل نقدًا حسب احتياجاته من أي فرع من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي.

مميزات بطاقات ميزة

1- بطاقة ميزة للخصم المباشر

- هي بطاقات دفع مربوطه مباشرة بحسابك المصرفي، سواءً كان حساب جار أو حساب توفير، وتتيح هذه البطاقات سهولة الوصول لأموالك في الحساب، وبالتالي تسوية مدفوعاتك وسدادها وإدارتها بسهولة وأمان.

- يمكنك متابعة حسابك المصرفي، على مدار اليوم، وطوال أيام الأسبوع، من خلال المعاملات المصرفية عبر الخدمات المصرفية الالكترونية.

- يمكن استخدام هذه البطاقة للمشتريات المحلية عبر الإنترنت، أو للمدفوعات الحكومية، أو مباشرة عند التجار من خلال نقاط الدفع.

2. بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا

- هي بطاقات الدفع الإلكترونية، التي يتم تغذيتها مقدمًا من العملاء، ويمكن استخدامها في عمليات الشراء والتحويلات والسحب النقدي.

- يمكن إصدار هذا النوع من البطاقات فوريًا، ودون الحاجة لفتح حساب لدى البنك.

- توفر لك البطاقات مرونة كبيرة في شحن رصيدها أو إعادة شحنها على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، ومن خلال أي ماكينة للصراف الآلي.

- يمكن استخدام هذه البطاقة للمشتريات المحلية عبر الانترنت أو للمدفوعات الحكومية أو مباشرة عند التجار، من خلال نقاط الدفع.

حدود السحب والإيداع باستخدام كارت ميزة

يتراوح الحد الأقصى للسحب النقدي عبر البطاقة بين 10 آلاف جنيه و20 ألف جنيه يوميًا، ونحو 50 ألف جنيه شهريًا كحد أقصى.

بينما يتراوح الحد الأقصى للشراء عبر بطاقة ميزة المدفوعة مقدمًا من خلال نقاط البيع بين 20 إلي 30 ألف جنيهًا كحد أقصى يوميًا، وبما لا يزيد على 100 ألف جنيه كحد أقصى شهريًا.

ويصل حد الإيداع اليومي إلى 20 ألف جنيه كحد أقصى من ماكينات الصراف الآلي.

وتشمل قائمة الفعاليات التي حددها المركزى أمام البنوك؛ فعالية الاحتفال بيوم المرأة واليوم العربى للشمول المالي خلال شهري مارس وأبريل، والاحتفال بالشباب خلال أغسطس، ويوم الادخار خلال شهر أكتوبر.