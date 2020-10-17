المترو يفاجئ ركابه بهدايا رمزية: محفظة تذاكر

واصلت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو مفاجآتها لجمهور الركاب، حيث قامت للمرة الثانية خلال أسبوع بتقديم هدايا رمزية لعدد من الركاب عند شرائهم تذاكر ركوب المترو من خلال شبابيك صرف التذاكر، وذلك بعدد من محطات الخط الثاني (محمد نجيب - الدقي - ساقية مكي).

يُذكر أن المهندس علي الفضالي رئيس مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، أعطوا توجيهات باستمرار تواجد عدد من المسؤولين عن إدارة إيرادات الركاب بمحطات الخطوط الثلاثة، لاختيار عدد من الفائزين أثناء شرائهم لتذكرة الركوب للفوز بكارت محفظة التذاكر بقيمة خمسين جنيهاً كهدية مجانية من الشركة، حيث يمكن إستخدامه بديلاً عن التذكرة الورقية، وبمدة صلاحية تصل إلى خمس سنوات، إذ يمكن شحنه من خلال مكاتب صرف التذاكر.

وأثنى جميع الفائزين على هذه المبادرة الفريدة التى تقدم داخل محطات مترو الأنفاق، وعبروا عن سعادتهم نحو التجاه التى اتخذتة الشركة بمفاجئة الركاب بتقديم هدايا لهم.