قبل بدء التصويت بساعات .. أسماء المرشحين في دائرة إهناسيا ببني سويف

يتنافس 7 مرشحين بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا غرب محافظة بني سويف، والتي تضم مركز إهناسيا، لحصد المقعد الوحيد المخصص للدائرة على بنظام الفردي، والتي خلت من ترشح العنصر النسائي.

وجاءت أسماء المرشحين وفقًا للترتيب التالي:

1 ــ سيد محمد سيد أحمد، شهرته سيد الجزار، مدير وشريك بشركة مقاولات، عن حزب مستقبل وطن، رمز السلم.

2 ــ سامي توفيق محمد كامل معوض، وشهرته اللواء سامي توفيق، لواء شرطة بالمعاش، رمز الحصان، مرشح مستقل.

3 ــ مجدي عمر إسماعيل مصطفى، صاحب شركة مقاولات وتوريدات، مستقل، رمز الصقر.

4 ــ عمر عبد العزيز توفيق عبد الجواد، حاصل على دبلوم صناعي، مستقل، رمز التمساح.

5 ــ هشام عبد العظيم صادق محمد، وشهرته هشام صادق، حاصل على بكالوريوس نظم المعلومات، مستقل، رمز الأسد.

6 ــ محمد عبد الحميد محمد تمام كساب، شهرته محمد كساب، عضو مجلس النواب الحالي عن الدائرة، مستقل، رمز الطائرة الهيلكوبتر.

7 ــ أحمد حسين أحمد عبد المجيد، وشهرته أحمد حسين البراوي، محامي، مرشح عن حزب صوت الشعب " رئيس حزب صوت الشعب"، رمز الديك.