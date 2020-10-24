رجال الدين الإسلامي والمسيحي يدلون بأصواتهم في ملحمة وطنية بالغردقة

أدلى وفد من رجال الدين المسيحي والإسلامي اليوم السبت بأصواتهم في عدد من اللجان بمدينة الغردقة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الشمالية بالبحر الأحمر، في ملحمة وطنية تكشف مدى ترابط النسيج الاجتماعي المصري، والذي يظهر جليًا في مختلف المناسبات الوطنية.

مثل الوفد كل من الشيخ مصطفى أبو زيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، والشيخ أحمد زرد، مدير عام الوعظ والفتوى، والدكتور محمود الشيمي، مدير عام أوقاف البحر الأحمر، ومن رجال الدين المسيحي الأنباء إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، والقس مينا عزيز، مدير العلاقات العامة والإعلام بالكنيسة، والقمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الكاثوليك بالبحر الأحمر، والقمص بشير، راعي الكنيسة الإنجيلية بالغردقة.

وبدأ الوفد الديني بمرافقة الأنبا إيلارون، أسقف البحر الأحمر، الذي أدلى بصوته في لجنة النقيب مبارك بالغردقة، ودعا إيلاريون المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، ثم واصل الوفد جولته للإدلاء بأصواتهم كل حسب لجنته الانتخابية.

ودعا الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مواطني المحافظة بجميع الطوائف إلى النزول إلى صناديق الاقتراع، والمشاركة في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ وأداء الواجب الوطني، مؤكدًا حرصه على النزول مبكرًا، والإدلاء بصوته.

وقال الشيخ مصطفى أبوزيد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، إن الصوت أمانة، ومن ثم يجب المشاركة في التصويت باعتباره حقًا لكل مواطن، وواجب عليه أن يشارك، مشيرًا إلى أن شعب مصر يد واحدة ولا نسمح بالعبث لأحد للعب بمقدرات مصر.

وفتحت جميع لجان دوائر البحر الأحمر الثلاث، في المواعيد المقررة، صباح اليوم، وبدأت عملية الاقتراع بجميع مدن المحافظة في موعدها، وسط إجراءات أمنية ووقائية مشددة بمحيط اللجان، في انتخابات مجلس النواب 2020.

وشهدت اللجان بدء الاقتراع لعدد 292508 ناخبًا، في 109 لجنة فرعية، و3 لجان عامة بثلاثة دوائر انتخابية، يخوضها 31 مرشحًا، بواقع 16 للدائرة الأولى، و11 للثانية و4 للثالثة، يتنافسون على ثلاثة مقاعد، بواقع واحد بكل دائرة.

وشهدت لجنة مدرسة محمد الطيب بالغردقة وجودًا نسائيًا مكثفًا منذ الصباح الباكر، وأغلقت الأجهزة الأمنية محيط اللجان بصدادات مرورية لتأمينها، وعدم السماح بالسيارات بالوقوف بجوارها، وهناك عملية مرور مشددة من قبَل القيادات الأمنية.

وقرر عدد من المرشحين بالدائرة الأولى، وتشمل "رأس غارب، والغردقة"، والثانية وتضم "القصير، وسفاجا، ومرسى علم"، الذين يخوضون انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، توكيل عدد من المحامين للوجود داخل اللجان الانتخابية، لمراقبة سير العملية الانتخابية.