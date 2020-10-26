مسلم عن الإعلام المعادي: التجاهل سلاح يرتد في وجه الوطن.. المواجهة هي الحل

كشف الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنَّ الترفع عن الرد على الشائعات التي تروّجها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية عبر منصات السوشيال ميديا وأذرعها الإعلامية بهدف إسقاط الوطن، ثبت فشله بالتجربة، مؤكّدًا أنَّ الحل الوحيد يكمن في المواجهة.

وسلط "مسلم"، الضوء على دور الإعلام المصري في مجابهة الآلة الإعلامية المعادية لمصر، خلال كلمته بمؤتمر بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم، مؤكّدًا أنَّ منصات السوشيال ميديا باتت تعج بالشائعات المتراكمة والتي يعاد استخدامها من قبل العناصر الإرهابية لاستهداف مصر والنيل من أمنها واستقرارها.

وعن أفضل الحلول للتعامل الإعلامي مع الشائعات، أوضح رئيس تحرير جريدة "الوطن"، أنَّ مواجهة الخونة والتفاعل طوال الوقت وفضح أكاذيبهم هو الطريق الأفضل لردعهم.

ويشهد مؤتمر الهيئة الوطنية للإعلام، حضور عدد من القيادات الصحفية والإعلامية، أبرزهم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة وكبار الإعلاميين.