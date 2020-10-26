نيابة الدلنجات تطلب ضبط وإحضار مرتكبي واقعة دهس 5 أطفال

أمرت نيابة الدلنجات العامة، برئاسة المستشار أشرف حمودة، وإشراف المستشار إسلام حازم، ضبط وإحضار مرتكبي واقعة دهس 5 أطفال، أثناء احتفال أنصار المرشح المستقل محمد عمارة، الحاصل على أصوات تؤهله لجولة الإعادة بالدائرة السادسة في البحيرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة إشارة من مستشفى الدلنجات المركزي، بوصول الطفل "محمد.هـ.ع" 11 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي جثة هامدة، و4 أطفال آخرين مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر اصطدام سيارة تابعة لأنصار أحد المرشحين، أثناء احتفال المرشح وأنصاره بخوض جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب بالدائرة.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والأطفال المصابين إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

وشهدت الدائرة السادسة في انتخابات مجلس النواب بالبحيرة ومقرها مركز "الدلنجات"، احتفالات أنصار أحد المرشحين بحصوله على أصوات تؤهله إلى جولة الإعادة وأثناء الاحتفالات دهست إحدى السيارات التابعة لحملته الانتخابية 5 أطفال، ما نتج عنه مصرع طفل بينما أصيب 4 أطفال بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.