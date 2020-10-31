"الزراعة" تطلق 7 قوافل بيطرية مجانية لفحص وعلاج المواشي في الدقهلية

أكّد هاني حسن مدير معهد التناسليات الحيوانية، أنَّه تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة محمد سليمان بنقل التكنولوجيا الحديثة للعمل الحقلي وربط نتائج الأبحاث العلمية بالتطبيق العملي وبتمويل من برنامج التنمية الزراعية برئاسة هنية الأتربي انتقلت قافلة من باحثي معهد بحوث التناسليات الحيوانية إلى قرى "طنيخ مركز نبروة، ميت محمود مركز المنصورة، نجير مركز دكرنس، المنيل مركز طلخا، أشمون الرمان مركز دكرنس، بساط مركز طلخا، العياديه مركز شربين" بمحافظة الدقهلية في الفترة من 24 أكتوبر إلى 29 أكتوبر 2020.

وجرى تنظيم 7 قوافل بيطرية بمشاركه معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات ومديرية الطب البيطرى بالدقهلية وتم عمل ندوة عن تدوير المخلفات الزراعية لعمل علائق اقتصادية بمعرفة معهد الإنتاج الحيواني، كما تمّ إجراء العديد من لقاءات التوعية بدور صندوق التأمين على الماشية بمعرفة فريق متخصص من الصندوق.

وأضاف أنَّ القوافل فحصت وعالجت 2896 حيوانًا بالمجان منها 1492 حيوانًا تمّ فحصها وعلاج ما يحتاج للعلاج، وتأهيلهًا تناسليا ومتابعة ـعمال التلقيح الاصطناعي كما تمّ فحص 5 "طلوقات" تستخدم في التلقيح االطبيعي، وتمّ علاج 1399 باطنيًا وتمّ تحصين 591 بالتحصينات غير سيادية، وتمّ إجراء 10 عمليات جراحية وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 992 مستفيدًا من صغار المربيين وقد تم تدريب عدد 22 طبيب من الحكوميين وغير حكوميين علي اعمال التلقيح الصناعي والرعاية التناسلية والفحص بالموجات فوق الصوتية، مما سينعكس بالإيجاب على تنمية الثروة الحيوانية لدى المربي الصغير.

كما كرم أيمن مختار محافظ الدقهلية، أعضاء القافلة، وتوجه بخطاب شكر لوزير الزراعة، مشيدًا بأداء الفريق الطبي وطلب تكرار هذه القوافل لما تحققه من مكاسب للمربي الصغير في القري الأكثر احتياجًا.