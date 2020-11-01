9 مرشحين لـ"مستقبل وطن" ينافسون على 9 مقاعد فردية بقنا

حسمت الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين لخوض جولة الإعادة في الدوائر الانتخابية بمحافظة قنا، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب في مؤتمر صحفي اليوم الأحد.

وأظهرت النتائج خوض 9 مرشحين لحزب "مستقبل الوطن" المنافسة في جولة الإعادة على 9 مقاعد موزعة على 4 دوائر بمحافظة قنا، في مواجهة 9 مرشحين آخرين، من بينهم 3 مرشحين لحزب "الشعب الجمهوري"، ومرشحان لحزب "حماة الوطن"، ومرشح وحيد لحزب "الحرية"، إضافة إلى 3 مرشحين مستقلين، بإجمالي 18 مرشحاً.

وتشهد الدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة قنا، إعادة على مقعدي الدائرة، بين 4 مرشحين، هم: "سعد إبراهيم"، وشهرته "سعد الخيام"، و"مصطفى محمود"، و"جمال محمد أحمد"، وشهرته "العمدة مبارك"، وجميعهم من حزب "مستقبل وطن"، و"جمال النجار"، من حزب "الشعب الجمهوري".

وفي الدائرة الثانية، ومقرها قوص، يخوض جولة الإعادة 4 مرشحين، يتقدمهم المرشح المستقل "أشرف أبو الفضل"، و3 مرشحين لحزب "مستقبل وطن"، وهم: "محمد كامل"، و"محمد طايع"، و"أبو الحسن الجزار".

وفى الدائرة الثالثة، ومقرها نجع حمادي، يخوض 6 مرشحين جولة الاعادة على 3 مقاعد بالدائرة، وهم: "خالد خلف الله"، من "مستقبل وطن"، و"سيد فؤاد أبو زيد"، من حزب "حماة الوطن"، و"سيد المنوفي"، من حزب "الشعب الجمهوري"، و"محمد جاب الله"، من "حماة الوطن"، و"ماجد طوبيا"، مرشح مستقل، و"عبد الباسط عبد النبي"، مستقل.

وفى الدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة أبوتشت، يخوض جولة الإعادة 4 مرشحين، هم: "صلاح ابوالقاسم"، من حزب "مستقبل وطن"، و"خالد أبو نحول"، من حزب "الشعب الجمهوري"، و"عبد الفتاح الشحات"، مرشح حزب "الحرية"، والدكتور "حسام عيسى"، من "مستقبل وطن".