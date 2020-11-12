"قالها يا شمال".. أحمد فلوكس يتصالح مع متابعة طالبته بـ10 ملايين جنيه

أعلن الفنان أحمد فلوكس عن مصالحته مع إحدى المتابعات التي تُدعى "نيللي الشرقاوي"، بعدما طالبته بـ10 ملايين جنيه، إثر تعرضها للسب منه قبل أيام، عقب إعلان الأخير دعمه للفنان سعد لمجرد.

وكتب "فلوكس" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كما قلت سابقًا في واقعه نيللي الشرقاوي التي استخدمها البعض لتشويه صورتي.. واعتذرت لها لما بدر من رد عليها من الأدمن وبعض الفانز عند مهاجمتها لي لوقوفي مع صديقي النجم سعد المجرد".

وأضاف: "وكما قلت قبل ما أرى أفراد أسرتها الجمال الذي تشرفت وسعدت بلقاهم لكونهم أخوات وأسرة مترابطة وجميلة سواء أخوها المهندس أحمد الشرقاوي أو أختها المهندسة الجميلة نور الشرقاوي وأكيد نيللي التي أتمني لها سعادة ونجاح في حياتها مثل أختي الصغيرة.. فلقد اعتذرت لها عن ما بدر من الأدمن من ردود لأني لا أقبل مثل هذه التجاوزات على صفحتي وفي حق أي أحد خصوصًا لوكان بنوتة جميلة مثل نيللي".

وتابع: "على الرغم من اعتذاري كما ذكرت سابقًا تم استخدام هذا لتشويه صورتي من قبل بعض الصفحات والأفراد وأيضًا أثر هذا على شابة في مقتبل عمرها من كترت الكلام والمزايدات وهذا لا أيضًا أقبله نهائي.. ولهذا أو لا أنشر عقد الصلح وأعتذر ثانيًا بالنيابة عن الأدمن وكل الفانز الذين تطاولوا عليها وثانيًا أنشر نص العقد لتعلموا حقيقة الأمور سواء لطرفي أو لطرف الفتاة الجميلة نيللي وليتضح أمامك كم الاستغلال والظلم والتشويه الذي طال اسمي واسم هذه الفتاة".

واستطرد: "لهذا أو لا على كل الصفحات التي نشرت وأساءت أو هاجمت أن تعتذر وتنشر الحقائق، ثانيًا على المواقع التي نشرت خبر وجود قضية على الرغم من أن القضية لم يبت في قبولها من عدمه حتى الآن ويعتبر بعد عقد التصالح وما جاء فيه دليل قاطع على أن نشر أخبار قبل التأكد من صحه الخطوات القانونية ومسميتها خطأ جثيم وتشويه متعمد وأثارت الفتنة واستغلها بعض النفوس المريضة ليس أكثر من حملة تشويه".

وقال: "لهذا بعد الاعتذار والتصالح وتوضيح الأمور والحقائق في بنود رسمية كل الأطراف المعنية.. سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه كل من أساء أو نشر قبل التحقق من صحة الأمور ونشر خبر الدعوى بشخصي دون التأكد من إذا كان تم قبولها أو لًا وكل من كدب اعتذار الأو ل بدلًا عن الأدمن وكل من أراد الفتنة ولم ينشر بشكل سليم لكلا الطرفين سواء أنا أو نيللي، كما أطالب بعض الصفحات خصوصًا صفحة سيدات مصر والتي لي تحفظ شديد عليها وعلى أسلوبها وعلى من أعطاها الحق أساسا لتكون باسم كل سيدات مصر وتكون منبر إعلامي أن تعتذر وتنشر بشكل إيجابي وسليم وتعيد الحق لأصحابه وادعوها لتغيير معاير أسلوبها لتكون منبر يليق باسم سيدات مصر ولا تكون منبر للفتن والتشويه وأن لم يحدث سيكون هناك فورًا تحرك قانوني ضدها وضد من نشر عليها والمسؤول عنها".

وكانت نيللي الشرقاوي، قد أقامت دعوى قضائية لمطالبة أحمد فلوكس بتعويض 10 ملايين جنيه، على خلفية سبها بعدما أبدت رفضها حضور الفنان المغربي سعد لمجرد إلى القاهرة.