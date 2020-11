"قالها يا شمال".. أحمد فلوكس يتصالح مع متابعة طالبته بـ10 ملايين جنيه

View this post on Instagram

بسم الله الرحمن الرحيم ... كما قلت سابقا في واقعه نيللي الشرقاوي Nelly Sharkawy التي استخدمها البعض لتشويه صورتي، واعتذرت لها لما بدر من رد عليها من الأدمن وبعض الفانز عند مهاجمتها لي لوقوفي مع صديقي النجم سعد المجرد ، وكما قلت قبل ما أري أفراد أسرتها الجمال الذي تشرفت وسعدت بلقاهم لكونهم اخوات واسره مترابطه وجميله سواء اخوها المهندس احمد الشرقاوي اواختها المهندسه الجميله نور الشرقاوي واكيد نيلي اللتي اتمني لها سعاده ونجاح في حياتها مثل اختي الصغيره ،،،،فلقد اعتذرت لها عن مابدر من الادمن من ردود لاني لا اقبل مثل هذه التجاوزات علي صفحتي وفي حق اي احد خصوصا لوكان بنوته جميله مثل نيلي ،،، وعلي الرغم من اعتذاري كما ذكرت سابقا تم استخدام هذا لتشويه صورتي من قبل بعض الصفحات والافراد وايضا اثر هذا علي شابه في مقتبل عمرها من كترت الكلام والمزايدات وهذا لا ايضا اقبله نهاي ،، ولهذا اولا انشر عقد الصلح واعتذر ثانيا بالنيابه عن الادمن وكل الفانز الذين تطاولوا عليها وثانيا انشر نص العقد لتعلموا حقيقه الامور سواء لطرفي اولطرف الفتاه الجميله نيلي وليتضح امامك كم الاستغلال والظلم والتشويه الذي طال اسمي واسم هذه الفتاه .........:ولهذا اولا علي كل الصفحات اللتي نشرت واساءت اوهاجمت ان تعتذر وتنشر الحقائق ، ثانيا علي المواقع اللتي نشرت خبر وجود قضيه علي الرغم من ان القضيه لم يبت في قبولها من عدمه حتي الان ويعتبر بعد عقد التصالح وما جاء فيه دليل قاطع علي ان نشر اخبار قبل التاكد من صحه الخطوات القانويه ومسميتها خطاء جثيم وتشويه متعمد واثارت الفتنه واستغلها بعض النفوس المريضه ليس اكثر من حمله تشويه..... ولهذا بعد الاعتذار والتصالح وتوضيح الامور والحقائق في بنود رسميه كل الاطارف المعنيه ... سيتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اتجاه كل من اساء اونشر قبل التحقق من صحه الامور ونشر خبر الدعوه بشخصي دون التاكد من اذا كان تم قبولها اولا وكل من كدب اعتذار الاول بدلا عن الادمن وكل من اراد الفتنه ولم ينشر بشكل سليم لكلا الطرفين سواء انا اونيلي ، كما اطالب بعض الصفحات خصوصا صفحه سيدات مصر والتي لي تحفظ شديد عليها وعلي اسلوبها وعلي من اعطاها الحق اساسا لتكون باسم كل سيدات مصر وتكون منبر اعلامي ان تعتذر وتنشر بشكل ايجابي وسليم وتعيد الحق لاصحابه وادعوها لتغير معاير اسلوبها لتكون منبر يليق باسم سيدات مصر ولاتكون منبر للفتن والتشويه وان لم يحدث سيكون هناك فورا تحرك قانوني ضدها وضد من نشر عليها والمسئول عنها