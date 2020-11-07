أول مركز يوثق عمارة الأرض في سيوة.. وخبير: مهم لتطوير الواحة

على هامش افتتاح مشروع ترميم قلعة شالي الأثرية بسيوة والذي استمر لمدة عامين بتمويل من الاتحاد الأوروبي، افتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعدد من السفراء أول مركز لعمارة الأرض الثقافي، ومركز "رعاية الأمومة والطفولة"، والمنطقة التجارية بـ"شالي" الأثرية، ومسجد أورغامي الأثري بسيوة، وذلك في إطار مشروع إحياء المدينة.

مكونات المركز وموقعه في الواحة

مركز عمارة الأرض الثقافي، يقع في مكان متميز على حدود سور مدينة شالي القديمة، وبالتعاون مع العالم الأثري والمؤرخ الإيطالي، سرجيو فولبي، المحب لواحة سيوة، تم دعمه بمجموعة من الكتب النادرة الخاصة بالواحة، وكذلك الخرائط القديمة الأصلية وأفلام تسجيلية عن سيوة وتواجدها في التاريخ وخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية.

عضو ائتلاف دعم السياحة: مشروع إحياء المدينة مهم مع ضرورة الحفاظ على طبيعتها البكر

إيهاب موسى، الخبير السياحي، وعضو ائتلاف دعم السياحة المصرية، اعتبر تدشين المركز الأول من نوعه خطوة مهمة لمساعدة زائري الواحة على معرفة تاريخها وأهميتها الحضارية والجغرافية، بخاصة السائحين الزائرين للمكان بشكل فردي دون فوج سياحي أو مرشد يرافقهم لتعريفهم بمعالم المكان، بحسب تعبيره.

وأشار موسى في حديثه لـ"الوطن" إلى أهمية مشروع إحياء المدينة، ولكن مع ضرورة الحفاظ على طبيعتها البكر كواحة للاستجمام والهدوء والكثبان الرملية والبحيرات الدافئة والباردة، لعدم المساس بطبيعتها التي تجذب فئات كثير من الوافدين والزائرين إليها خصيصا من المصريين والجنسيات الأجنبية المختلفة من محبي الاستحمام وسياحة الاستشفاء.