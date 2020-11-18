النيابة تشكل لجنة فنية من المرور لبيان أسباب حادث أتوبيس الرماية

قررت النيابة العامة تشكيل لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة حادث أتوبيس مدرسة كرييتف للغات بعد حادث اصطدام الأتوبيس بعامود إنارة بالقرب من ميدان الرماية وإصابة 14 تلميذًا ومشرفة الباص.

وقالت مصادر قضائية إن اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة سوف تفحص الأتوبيس بشكل فني للتأكد من عمل دواسات الفرامل والبنزين وعمل محرك السيارة بشكل منتظم أم لا، وأن تلك اللجنة سيكون من مهامها تحديد أسباب الحادث وإعداد تقرير بذلك وموافاة النيابة بنتائجه.

وأضافت المصادر أن اللجنة انتهت من أعمال الفحص وحصر التلفيات سواء في الأتوبيس أو عامود الإنارة، وموافاة النيابة بما رصدته خلال معاينتها الميدانية والتصويرية للحادث وأتوبيس المدرسة.

وأفادت المصادر أن الأتوبيس انطلق صباحا من منطقة حدائق الأهرام بالتلاميذ والمشرفة، في طريقه إلى مقر المدرسة بالمنصورية في منشأة القناطر التابعة لمحافظة الجيزة، وأثناء نزول سائقه نزلة الرماية انحرفت عجلة القيادة في يد السائق واصطدم الأتوبيس في عامود إنارة، ما تسبب في الحادث الذي وقع بعد 10 دقائق من انطلاقه.

حضر عدد من المارة لإسعاف المصابين عن طريق نقلهم من الأتوبيس إلى سيارات الإسعاف التي حضرت بعد دقائق من تلقي الاستغاثات من المارة، ونقلت المصابين إلى مستشفى الهرم لإسعافهم.

وأوضحت المصادر أن مباحث الجيزة تحفظت على سائق الأتوبيس في قسم شرطة الهرم، لاستجوابه حول الحادث وأسباب حدوثه، وتبين أن إصابته سطحية وإصابة عدد من التلاميذ كذلك عبارة عن إصابات سطحية وكدمات متفرقة.

وباشرت النيابة تحقيقاتها في الحادث فانتقل مدير النيابة واستمع إلى أقوال عدد من التلاميذ الذين أقروا أنهم فوجئوا باصطدام الأتوبيس في عامود إنارة عند نزلة الرماية القريبة من المتحف الكبير.