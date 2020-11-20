ضبط شخصين يتاجران في العملة بتعاملات 3 ملايين جنيه

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "أحد الأشخاص – يعمل بإحدى الدول العربية، وآخر - مقيم بدائرة مركز شرطة بني مزار بمحافظة المنيا" بممارسة نشاط غير مشروع بالاتجار في النقد الأجنبي بالمخالفة للقانون، من خلال قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات العاملين بالدولة العربية محل عمله وإرسالها للمتهم الثاني عن طريق السائقين العائدين للبلاد، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإيصالها لذوي العاملين بالخارج عن طريق الحوالات البريدية أو البنكية مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق العملة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثاني، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي (3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه مصري).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.