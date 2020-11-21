خطوات حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة "أون لاين"

أتاحت سكك حديد مصر إمكانية حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة، والتي دخلت الخدمة مؤخرًا تحت مسمى درجة ثالثة "تهوية ديناميكية" ضمن القطارات المكيفة ذات الحجز المسبق والتي تتضمن القطارات مكيفة الهواء الدرجة الأولى والدرجة الثانية فقط، حيث يمكن للمستخدمين دفع رسوم التذاكر إلكترونيا باستخدام بطاقات الائتمان.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي خطوات حجز القطارات الروسية الجديدة "أون لاين" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

خطوات حجز تذاكر القطارات الروسية الجديدة

- الدخول على موقع سكك حديد مصر من هنــــا.

- إذا كانت أول مرة، فيتم تسجيل مستخدم جديد من خلال إدخال بيانات المستخدم الأساسية مثل الاسم، البريد الإلكتروني، الهاتف، طريقة الدفع، وهكذا.

- أما إذا كنت مستخدم سابق، فيمكنك الدخول إلى النظام من خلال إدخال اسم المستخدم و كلمة المرور.

- قم باختيار وتحديد محطة القيام و محطة الوصول وتاريخ السفر.

- في حالة وجود مقاعد متاحة، يقوم المستخدم باختيار رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- يتم إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- يقوم النظام بعرض بيانات الحجز، ويمكن طباعة البيانات كما يتم إرسالها للبريد الإلكتروني للمستخدم.

- يمكن للمستخدم في موعد الرحلة، أن يقوم بالتوجه إلى المقعد المحدد حسب القطار والعربة ورقم المقعد في بيانات الحجز، ويقوم المستخدم بعرض بيانات الحجز للمختص في القطار عند الطلب.

حجز تذاكر القطارات الكترونيًا عبر التطبيق

- تحميل تطبيق "سكك حديد مصر" هو متاح لجميع الأجهزة الذكية.

- تسجيل الدخول بإدخال بيانات المستخدم، اسم المستخدم، وكلمة السر، أو تسجيل مستخدم جديد.

- الاستعلام عن المقاعد المتاحة للحجز الإلكتروني أو بالمحطات.

- يتم الاستعلام عن المقاعد المتاحة والأسعار ويمكن الضغط على درجة السفر ليتم الانتقال إلى صفحة الحجز.

- يقوم الراكب بقراءة الشروط والموافقة، للبدء في إجراءات الحجز.

- اختيار محطة القيام ومحطة الوصول وتاريخ السفر.

- في حالة وجود مقاعد متاحة، يختار المستخدم رقم القطار وعدد المقاعد والدرجة.

- يتم إدخال أسماء المسافرين والرقم القومي، ويتم اختيار المقاعد آليا وليس يدويا.

- إدخال بيانات الدفع المطلوبة في شاشة الدفع بالبنك.

- بعد نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز وبالضغط على المقعد تظهر التذكرة.

- ويتيح التطبيق للراكب إمكانية تقديم مقترحات أو شكاوى.

- ومن خلال الضغط على أيقونة رحلاتي، يمكن البحث عن الرحلات وإلغاء الحجز.