أستاذ علم انتشار أوبئة: 230 مليون إصابة بالملاريا سنويا

قال الدكتور إسلام عنان، محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، إن آخر حالة أصيبت بالملاريا في مصر، كانت عام 1998، ولا يوجد أي حالة أو إصابات منذ هذا الوقت حتى الآن، ولكن هناك ما يطلق عليه "حزام الملاريا"، وهو يضم العديد من الدول الأفريقية، أمريكا الجنوبية، وجنوب آسيا.

وأضاف "عنان" في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، الفضائية، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الاثنين، أن هذا المرض يصيب 230 مليون حالة سنوية، بينهم 400 ألف حالة وفاة، و90% منهم في أفريقيا.

وتابع محاضر اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأوبئة، أن منظمة الصحة العالمية تبنت ملف الملاريا منذ عشرات السنوات، وتخشى انخفاض وجود الأدوية، وحتى الآن لا يوجد حل جذري للقضاء على الملاريا في أفريقيا.

وعن ملف لقاحات فيروس كورونا، قال "عنان"، إن شركة "موديرنا" قدمت الملف الخاص باللقاح الخاص بها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" ومن المفترض أن يدرسوا الملف خلال 20 يومًا، أو عشرة أيام، وهذا وقت صغير جدا، وفي الوقت السابق كانت تستغرق هذه العملية حوالي عشرة شهور.

ولفت إلى أن هذه الشركات التي ستقدم ملفاتها سوف تحصل على موافقة مشروطة، اضطرارية طارئة، وليست نهائية.

وأوضح، أن مصر سوف تحصل على اللقاح على منتصف 2021، وهناك سيناريو متفائل يتوقع حصول مصر عليه في شهر مارس المقبل، ولو إذا حصل عليه الفئات التي تحتاج إلى عناية مركزة، سوف يصبح مثل الأنفلونزا الموسمية، وحالات خفيفة متوسطة، ولكن هذا إذا اثبت اللقاح نتيجة جيدة وفاعلية جيدة.

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 106 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102596 حالة حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 358 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 115541 حالات من ضمنهم 102596 حالة تم شفاؤها، و6636 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.