سيناتور ديمقراطي يدعو لرفع السرية عن صفقة أسلحة إلى الإمارات

نشر السناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس مورفي، اليوم الثلاثاء، تغريدة دعا فيها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وطلب "مورفي" التخلي عن التوجيهات السرية حول "صفقة الأسلحة الضخمة المقترحة، وغير المسبوقة إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات "إف 35" F-35، وطائرات ريبر بدون طيار".

وأضاف السناتور الديمقراطي: "مجرد عدد هائل من القضايا غير المستقرة والأسئلة، لم تستطع الإدارة الإجابة عليها"، مشيرًا إلى أنه "من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في ذلك".