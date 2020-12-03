كشف ملابسات واقعة مقتل مسنة داخل مسكنها بالجيزة بهدف سرقتها

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة "ربة منزل مسنة" داخل الشقة الكائنة بدائرة القسم مصابة بكدمات بالوجه، وما قرره زوجها بقيام شخص مجهول وبصحبته طفلة بالطرق على باب شقتهما ولدى فتح المجني عليها باغتها ذلك الشخص بالتعدي عليها وخنقها باستخدام إيشارب والاستيلاء على مصوغاتها الذهبية وهربا.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، 4 أشخاص، "عاطل – له معلومات جنائية مسجلة، ربتا منزل، طالبة".

عقب تقنين الإجراءات ­تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليا بارتكابهم الواقعة وقررت إحدى ربتي المنزل أنه نظرا لإقامة والدتها بذات العقار محل إقامة المجني عليها وارتباطهما بصلة قرابة فاتفقت مع باقي المتهمين على قتلها وسرقتها، وفي سبيل تنفيذ مخططهم قام باقي المتهمين بالتوجه إلى منزل المجني عليها ومراقبتها ورصد تحركاتها.

وأضافت المتهمة قيامها بتاريخ الواقعة بمراقبة الطريق وصعود باقي المتهمين لشقة المجني عليها ولدى فتحها الباب باغتها العاطل وتعدى عليها بالضرب على رأسها ووجها وقامت أخرى بنزع مصوغاتها الذهبية وحال محاولة المجني عليها الاستغاثة خنقها العاطل باستخدام إيشارب خاص بها فأودى بحياتها وهربوا، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات وكذا مسدس الصوت المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.