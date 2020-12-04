إيدچ القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها في معرض مصر للعقار والاستثمار

إيدچ القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها في معرض مصر للعقار والاستثمار
كتب:
الوطن
03:18 م | الجمعة 04 ديسمبر 2020
طلعت مصطفى تضم 4 مطاعم فاخرة لأوبن آير مول في مدينتي
أعلنت ايدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار ” بقاعة 3 جناح "A1”الذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من ٣ الى ٦ ديسمبر حيث تقدم عروضا وانظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة
OIA COMPOUND
الذي يتميز بموقع استراتيجي على ٤ محاور رئيسية بحي R7وتصل نسبة الإنشاءات في المشروع الى ٨٠٪.
OIA TOWERS
وهو احدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدةابراج من ٣٠ دور بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومي والمالي.
تتنوع الوحدات داخل المشروع من : إدارية ، تجارية ، عيادات طبية وشقق فُندقية.
المشروع تصميم "YBA"شركة وهي من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.
تنفيذ شركة "SIAC "وهي من اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج. والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة "SJS" TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.
زوروا جناح ايدچ القابضة وتعرفوا على احدث العروض وانظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض .