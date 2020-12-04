إيدچ القابضة تقدم عروضا حصرية خلال مشاركتها في معرض مصر للعقار والاستثمار

أعلنت ايدچ القابضة عن مشاركاتها في معرض مصر للعقار والاستثمار ” بقاعة 3 جناح "A1”الذي يقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في الفترة من ٣ الى ٦ ديسمبر حيث تقدم عروضا وانظمة سداد حصرية لزوارها خلال فترة المعرض على مشروعيها بالعاصمة الإدارية الجديدة

OIA COMPOUND

الذي يتميز بموقع استراتيجي على ٤ محاور رئيسية بحي R7وتصل نسبة الإنشاءات في المشروع الى ٨٠٪.

OIA TOWERS

وهو احدث مشاريعها في العاصمة الإدارية الجديدةابراج من ٣٠ دور بمنطقة الأبراج بڤيو بانورامي على النهر الأخضر مباشرة على محور بن زايد أمام فندق الماسة . بجوار الحي الحكومي والمالي.

تتنوع الوحدات داخل المشروع من : إدارية ، تجارية ، عيادات طبية وشقق فُندقية.

المشروع تصميم "YBA"شركة وهي من اكبر الشركات المُصممة للأبراج في الشرق الأوسط.

تنفيذ شركة "SIAC "وهي من اكبر شركات الشرق الأوسط في تنفيذ الأبراج. والمنطقة التجارية بإدارة وتشغيل شركة "SJS" TIVOLI DOME المسجلة في موسوعة چينيس كأكبر مجمع مطاعم في العالم.

زوروا جناح ايدچ القابضة وتعرفوا على احدث العروض وانظمة السداد الحصرية خلال فترة المعرض .