بعد الإعلان عنه.. طبيب يوضح مميزات لقاح "كلوفر" الصيني الجديد

بعد أشهر من التجارب، أعلنت الصين عن لقاح جديد لفيروس كورونا وأسمته "كلوفر"، والذي أنتجته شركة "سيتشوان كلوفر" للمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وسجل اللقاح نتائج أولية مبشرة له بالنجاح، حيث أثبتت التجارب أنه آمن، وذلك في دراسة شملت 150 بالغا ومتطوعا مسنا، طبقا لما جاء في بيان اليوم الجمعة.

وقال الدكتور علي الوعري أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان، إن اللقاح أثبت فاعلية في تجاربه السريرية في المرحلتين الأولى والثانية، مشيرا إلى استخدام الشركة المنتجة للقاح مواد مساعدة من إنتاج شركات أخرى مثل شركتي "غلاكسو سميث كلين بي إل سي" و"دينافاكس تيكنولوجيس غروب".

وأضاف "الوعري" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أن للقاح فاعلية ويتميز في نجاحه على تكوين أجسام مضادة تحييدية ضد الفيروس، موضحًا أن نسبة فاعليته أيضا تجاوزت نسبة الـ94%، وهو ما أثبت أنه من الممكن تطويره ليصبح ذا فاعلية أكبر، وأنه يسجل استجابة مناعية قوية.

وتابع أخصائي جراحة الصدر، أنه من المقرر البدء في تجارب المرحلة المتقدمة باستخدام نظام المادة المساعدة لشركة "غلاكسو" قبل نهاية السنة الحالية، وسيتم البدء في تجارب باستخدام المادة المساعدة لشركة "دينافاكس" في النصف الأول من العام القادم.

وأكد أنه من المفترض أن يمر اللقاح في الصين بثلاث مراحل من التجارب السريرية، قبل أن تصادق عليه هيئة الغذاء والدواء الصينية.

ولا تزال بعض الدول الأخرى تبحث في عدة لقاحات لكوفيد-19، معتمدة آليات سريعة، ولو بوتيرة متباينة.

وأكثر لقاحين واعدين هما لشركة فايزر وشريكتها بايونتيك، وشركة موديرنا الأمريكية، ويبدوان الأكثر تقدماً باستخدامهما تكنولوجيا متطورة.

وأصبحت المملكة المتحدة أول بلد في العالم يرخص لاستخدام اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته مختبرات "فايزر".