الإسكان توضح: ماذا تفعل لو نسيت رفع مستندات أثناء التقديم على الشقق؟

عدد من الوحدات السكنية، تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى، بمساحات وأسعار مختلفة، كاملة التشطيب، في عدد من المدن الجديدة، للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

وعند التقديم تخطر بعض الأسئلة على أذهان المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، ومن ضمن تلك الأسئلة، هو موقت المتقدم للحصول على وحدة سكنية، في حالة نسيان رفع أو تقديم أحد المستندات المطلوبة للحجز، وذلك أثناء التقديم.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه في هذه الحالة يقوم العميل المتقدم للحجز بتعديل البيانات على الموقع الإلكتروني للصندوق قبل انتهاء الحجز، أو يتم الانتظار لحين نزول الاستعلام للعميل، وفي تلك الحالة يتم التواصل به من قبل شركة الاستعلام لاستيفاء صور من المستندات المطلوبة.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

2- ألا تقل سنه عن 21 عاما ولا تزيد على 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

3- زيادة الحد الأقصى لدخل الأسرة إلى 168 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 14 ألف جنيه شهريا، و120 ألف جنيه سنويا للأعزب، بما يعادل 10 آلاف جنيه شهريا.

4- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

5- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

6- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

7- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

8- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

9- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.