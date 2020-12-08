وزير النقل لـ"الوطن": تنفيذ مترو أنفاق الهرم على الطراز الأوروبي

أكد الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، أن الخط الرابع للمترو بشارع الهرم سينفذ على الطراز الأوروبي، وسيقدم خدمة عالمية لجميع مرتاديه، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق لإنجاز جميع المشروعات العملاقة بالأنفاق والسكة الحديد والطرق والكباري، موضحا أن جائحة فيروس كورونا لن ولم تؤجل تنفيذ مشروعاتنا العملاقة.

وقال الوزير، في تصريحات لـ"الوطن"، إن جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تتم بصورة دورية بجميع هيئات الوزارة، من خلال تعقيم قطارات السكة الحديد والمترو وتطهير المحطات وإلزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية للحفاظ على سلامتهم وأرواحهم، منوها إلى أنه لن ولم يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامة الطبية.

وأضاف وزير النقل، أن خط مترو الهرم سيربط مدينة 6 أكتوبر بمنطقة وسط البلد ثم شارع الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة، ويتم تنفيذ هذا الخط على مرحلتين، وهما المرحلة الأولى التي تمتد من "حدود أكتوبر- ميدان الرماية - الهرم - الملك الصالح عمرو بن العاص"، ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولًا إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الوزير، أن مترو الهرم سيتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تمتد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو بطول 19 كم، وتشمل 17 محطة بتكلفة إجمالية 70 مليار جنيه، تمولها مؤسسة "جايكا" اليابانية، ومنها مبلغ 1.2 مليار دولار في صورة قرض ميسر مقدم من هيئة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا"، منوها إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ جميع المشروعات الهامة لتقديم الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار الوزير، إلى أن المرحلة الثانية من مترو الهرم يبلغ طولها 23 كم، وتشمل 20 محطة، وتبدأ من محطة عمرو بن العاص ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال مصر السويس الصحراوي، مؤكدا أن جميع مناطق العمل مطهرة ومعقمة تماما، للحفاظ على العاملين والمهندسين والفنيين.