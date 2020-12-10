إصابة 3 أطفال بتسمم و3 أشخاص باشتباه نزيف في سوهاج

أصيب 3 أطفال، أشقاء، بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبة طعام منزلية فاسدة بدائرة مركز جهينة بسوهاج، وجرى نقل المصابين لمستشفي طهطا العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة بورود إشارة من مستشفي طهطا العام بوصول "سيد.م.ا" 12 عامًا، تلميذ و"أحمد.م.ا" 11 عامًا، تلميذ، و"عمر.م.ا" 7 سنوات، تلميذ ويقيمون بدائرة المركز، مصابين بحالة إعياء وقيئ إثر تناول طعام فاسد.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وبسؤال والدة المصابين "صباح.ن.ع" 36 عامًا، ربة منزل، قررت حدوث إصابة أبنائها عقب تناولهم طعام منزلي فاسد ولم تتهم أحد بالتسبب فـي ذلك، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق

وفي سياق متصل، أصيب 3 أشخاص باشتباه نزيف في المخ، إثر اصطدام سيارة نقل بهم أثناء عبورهم الطريق بدائرة مركز شرطة سوهاج، وجرى نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج وحالتهم العامة سيئة.

انتقل إلى مكان الواقعة ضباط مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل سوهاج قيادة "إبراهيم.ع.س" 24 عامًا، سائق ويقيم بدائرة مركز جهينة، إختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بكل من "حربي.ا.م" 70 عامًا، مزارع، و"حسني.ع.ع" 44 عامًا عامل، و"مصطفي.م.ا" 49 عامًا، عامل، ويقيمون بدائرة المركز، حال عبورهم الطريق مما أدى لإصابتهم باشتباه نزيف في المخ وجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، وحرر محضرا بالواقعة.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة طما بوقوع حادث تصادم ووجود مصاب أعلي كوبري طما العلوي دائرة المركز، انتقل مأمور وضباط المركز الي مكان الواقعة، وتبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "أحمد.م.ع" 23 عاما سائق ويقيم دائرة مركز سوهاج اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة نارية قيادة "وليد.ح.ا" 42 عامًا، عامل ويقيم بناحية الشوكا دائرة المركز.

ونتج عن الحادث إصابة قائد التروسيكل بكسر بالساق اليسرى وتم نقله لمستشفي أسيوط الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، اخطرت النيابة العامة للتحقيق.