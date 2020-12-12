طبيب عن إعلان الطوارئ في مدينتين بالصين: لمنع تكوين بؤر جديد لكورونا

بعد أشهر من استقرار الأوضاع في الصين مصدر ظهور فيروس كورونا، عادت اليوم بإجراءات جديدة صارمة، حيث أعلنت الطوارئ في مدينتين بعد رصد إصابات بفيروس كورنا المستجد، بعد ما تم اكتشاف حالات مصابة بالفيروس في مدينة تنويم بمقاطعة هولنديان شمال شرق الصين، بالإضافة إلى مدينة أخرى بالغرب الصيني.

وشملت إجراءات الطوارئ فرض تقييد على المواصلات هناك، ومُنع مغادرة المدينة إلا في حالة الضروري القصوى، وذلك لمنع انتقال كوفيد-19 إلى أي مدينة آخرى.

الدكتور علي الوعري، أخصائي جراحة الصدر والباحث في التكنولوجيا البيولوجية في ووهان، أوضح أن الحكومة الصينية متأهبة جدا لأي إصابة جديدة، فتفرض قيودا كبيرة لإنهاء أي بؤرة محتملة جديدة، مضيفا أن ظهور الحالتين جاء بعد فترة طويلة من الاستقرار وعدم ظهور إصابات جديدة.

وأضاف الوعري لـ"الوطن"، أن الحالات المصابة في مقاطعة هولنديان شمال شرق الصين، جاءت بسبب إصابة موظف جمارك يعمل في تركيب أجهزة التعقيم، موضحا أن عمله يدل على أن إصابته جاءت من الخارج خلال تعامله مع أحد موردي البضائع، لذا فرض حظر على المدينة لمدة 3 أيام لإجراء فحوصات للمخالطين له، والتأكد من إصابتهم من عدمه.

وتابع أخصائي جراحة الصدر والباحث في ووهان، أن الحالات التي ظهرت في غرب الصين، سيتم التعامل معها بالطريقة نفسها، الصين تسير وفق آلية كاملة، بالإضافة إلى أن الحكومة الصينية تشدد على المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية كافية.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت قبل قرابة الأسبوع، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 17 إصابة جديدة، اثنين منها بعدوى محلية سجلت في منطقة منغوليا الداخلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86584 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.