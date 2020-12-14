حبس مريض نفسيا عذب والدته وأضرم النيران في جسدها بالمحلة

قررت نيابة ثالث المحلة بالغربية، حبس شاب، مختل نفسيا، اليوم، لتعذيبه والدته وإضرامه النيران في جسدها والتعدي بالضرب على شقيقته الصغرى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد شماع أقوال المتهم وشهود العيان والمجني عليها.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقي إخطارًا من العميد هشام نواره، مأمور قسم ثالث المحلة الكبرى، بورود بلاغًا من الأهالى بقيام شاب يدعى "رامي.م" 22 عامًا بإشعال النار في والدته " نهاد.م.ع" 39 عامًا، والاعتداء على شقيقته الصغرى "م.م"11عامًا.

وانتقل الرائد محمد نصر، رئيس مباحث قسم ثالث المحلة، إلى مكان الواقعة، وكشفت التحريات الأمنية أن الأم مصابة بحروق من الدرجة الثالثة فى مختلف أنحاء جسدها وأن المتهم ألقى البنزين على جسدها وأشعل النيران، وجرى الدفع بسيارة إسعاف لنقل الأم المصابو للمستشفى وإلقاء القبض على المتهم.