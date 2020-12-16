شفط وكسح مياه الأمطار في المناطق المركزية بشوارع الدقهلية

تحركت الأجهزة التنفيذية بالمنطقة المركزية بالدقهلية لأحياء «شرق وغرب» المنصورة ومركز طلخا، لشفط وكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والتي هطلت بغزارة عصر اليوم علي معظم أنحاء المحافظة.

وتابع عاطف سعد نائب رئيس مركز ومدينة طلخا، حالة الشوارع فور سقوط الأمطار للاطمئنان على سير حركة المواطنين في الشوارع ، في إطار توجيهات محمد أمين رئيس المركز.

وقال عاطف سعد، في تصريح صحفي، إنه فور سقوط الأمطار قام بالنزول إلى شوارع المدينة يرافقه أطقم النظافة لرفع كافة تجمعات المياه وإزالة آثار الأمطار.

وأضاف نائب رئيس المدينة أنه تابع الوضع في مختلف الوحدات القروية للاطمئنان على سير حركة الشوارع هناك وإزالة أي عقبات تعوقها وتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين.

وتابع المهندس محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة، كسح مياه الأمطار بشارع الجيش تحت قيادته وبرفقته فريق العمل التنفيذي.

ورفع حي غرب المنصورة درجة الاستعداد بجميع القطاعات واستنفار كافة الجهود والتنسيق بين الجهات كل فى موقعه لمواجهة أي أحداث طارئة أو أزمات متوقعة نظرًا للتوقعات بتعرض المحافظة لموجة سوء الأحوال الجوية ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الفورية والتدابير اللازمة لتقليل الآثار الناجمة.

وفي ذات السياق، كلف المحاسب محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة ، نواب رئيس الحي، وأكرم السقا مدير الورشة الصناعية بمراجعة بلاعات تصريف مياه الأمطار المتواجدة بنطاق الحي.

وراجع قطاع الورشة بحي غرب بلاعات تصريف مياه الأمطار بمنطقة شارع عبد السلام عارف وشارع بورسعيد، ومنطقة المشاية السفلية، والتأكد من كفاءة عملها على الوجه الأمثل لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار .

وعلى الصعيد ذاته شدد رئيس حي غرب المنصورة على مسؤولي الورشة الصناعية، والحملة الميكانيكية بضرورة مراجعة كافة المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون، وضرورة تقديم أفضل الخدمات للمواطن.

وكانت أمطار غزيرة هطلت علي مناطق متفرقة من محافظة الدقهلية اليوم، مع سماع الرعد والبرق في سماء المحافظة، وغرقت شوارع عدد كبير من القري في مياه الأمطار وظهرت برك المياه بها.