انهيار عقار قديم بحي الجمرك بالإسكندرية.. وشهود عيان: في ناس تحته

انهار عقار قديم مكون من 3 طوابق خلف شارع وكالة الليمون بحي الجمرك وسط الإسكندرية، مساء اليوم السبت، وسط أنباء عن وجود شخصين تحت الأنقاض.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك في الإسكندرية بلاغا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع الست المسيرية خلف شارع وكالة الليمون.

انتقل مسئولي الحي وضباط قسم شرطة الجمرك وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم، مكون من 3 طوابق، وانهار دون حدوث إصابات حتى الآن.

وأكد شهود عيان وجود رجل وطفل تحت الأنقاض، جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظا على سلامة المارة، وباشرت قوات الحماية المدنية رفع الأنقاض بحثا عن ضحايا.