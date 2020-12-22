أولياء الأمور ينتقدون تصريحات «شوقي» حول أمهات مصر: شقيانين على ولادنا

«أولياء الأمور خط أحمر»، هاشتاج يتصدر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دشنه عدد من أولياء الأمور، مهاجمين تصريحات سابقة للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لهجومه خلالها على الأمهات من أولياء الأمور، واتهامهم بأنهم يقضون أوقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، دون الالتفات إلى أبنائهم.

أولياء أمور: الأم المصرية شقيانة.. والأكثر عن غيرها في متابعة أبنائها

تصريحات وزير التربية والتعليم السابقة، أثارت غضب أولياء الأمور مجددًا، حيث قالت داليا الألفي، ولية أمر، إن الأم المصرية أكثر الأمهات شقاء، وإن كانت تتابع مواقع التواصل الاجتماعي فذلك لمعرفة كل ما يتعلق بالعملية التعليمية على الفور.

وأضافت «الألفي» لـ«الوطن»، أن الأم المصرية حتى إذا لم تكن تذاكر للأولاد بنفسها، فهى تذهب بهم إلى الدروس، وتتابع واجباتهم اليومية، فضلا عن أعمال المنزل اليومية، والذهاب مع الأبناء إلى النوادي الرياضية لممارسة هواياتهم.

ولية أمر: مش فاهمين المناهج علشان نشرحها لولادنا

وعبرت دعاء أرنوط، ولية أمر، عن غضبها من تصريحات وزير التعليم بأن أولياء الأمور مهتمون بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من أبنائهم، قائلة إن الأهالي غير قادرين على فهم المناهج التعليمية حتى يشرحوها لأبنائهم، لافتة إلى أن منهج الصف الثالث الابتدائي، غير مناسب لهذه المرحلة العمرية، كما أنه صعب حتى على ولي الأمر نفسه.

أولياء أمور: التعميم خطأ.. وحفظنا المنهج أكثر من أبنائنا

وذكرت جهاد شريف، أن الأم المصرية الأكثر تعبًا خلال فترة الدراسة، ما بين متابعة الدروس والمذاكرة للأبناء ومتابعة امتحاناتهم، حتى إنهم يحفظون المناهج أكثر من الأبناء نفسهم، مشيرة إلى أن الأمهات تنتظر أبناءها على الرصيف أمام المدارس في أيام الامتحانات، وعلى مدار العام أمام مراكز الدروس الخصوصية بالساعات.

ولفتت ناهد رجب، ولية أمر، إلى أن تعميم وضع أولياء الأمور والأمهات بأنهم غير مهتمين بأبنائهم بسبب انشغالهم بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي أمر قاسٍ على الأمهات، مشيرة إلى أن الأم المصرية أم عاملة، وفي نفس الوقت هى أكثر الأمهات قلقًا ومتابعة لأبنائها طوال أيام الدراسة.

جدل بين المشاركين في الهاشتاج حول تصريحات الوزير

ولاقى هاشتاج «أولياء الأمور خط أحمر» الجدل على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث علق محمد كمال، «كلام الوزير ينطبق على بعض السيدات، لكن التعميم خطأ».

واتفقت سناء عمرو، مع تصريحات وزير التربية والتعليم، معلقة «مع اختلافي معه، ولكن في دي عنده حق، الأمهات فعلا مش فاضيين لأولادهم».

بينما سخر حساب يحمل اسم «محمد حنتيرة» من تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، معلقًا «احنا نلغي أولياء الأمور».

كان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، هاجم في عام 2018، خلال مؤتمر الأسبوع الأول للتنمية المستدامة الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، صفحة «اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم» على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا إنهم يقضون الـ24 ساعة عليها، دون الالتفات إلى تربية الأبناء.