مع بداية الشتاء رسميا.. متوسط أسعار الكلسون الرجالي والدفايات الحريمي

مع أول أيام فصل الشتاء رسميا، الذي يوافق اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر، يستعد الكثيرون لشراء ملابس الشتاء، وعلى رأسها الكلسون الذي أصبح مثار لجميع رواد السوشيال ميديا، حتى لقبه البعض بأنه «الكلسون غلب الآيفون».

وخلال السنوات الأخيرة انتشرت موديلات جديدة من الكلسون الرجالي، والدفايات الحريمي، وأصبح لها العديد من العلامات التجارية، وأصبحت جزءا من الحملات الترويجية لأكبر محلات الملابس، التي بدأت في توفيره بأشكال وألوان وأنواع تناسب جميع الأذواق.

وتستعرض «الوطن» استمرارا لخدماتها التي تقدمها على مدار اليوم لقرائها، متوسط أسعار الكلسون والدفايات النسائية في الأسواق المصرية.

الكلسون الشعبي

أكثر الأنواع انتشارًا في السوق المحلية، وهو مصنوع من الصوف، ويتراوح سعر الطقم ما بين 65 إلى 170 جنيها للطقم الكامل، ومن 45 إلى 90 جنيها للبنطلون فقط.

الدفايات النسائية الشعبية

بيجامة خفيفة مصنوعة من الصوف أو القطن، وتتوافر بأشكال وأنواع متعددة، وتبدأ من 50 جنيها إلى 250 جنيها حسب الخامة.

كلسون الإمبراطور

البنطلون الكلسون أبيض مصنوع 100% من القطن نحو 83 جنيها.

وسعر طقم ثيرمال قطن مقاس XL نحو 166 جنيها، ويتم إضافة جنيه لكل مقاس أكبر.

أما الفانلة «نصف كم» فقط فهي بـ50 جنيها، والفانلة الكم الطويل 83 جنيها.

قطونيل

كلسون قطونيل أوريجينال نحو 109 جنيهات.

طقم كلسون ريلاكس شتوي رجالي «ألوان»، يتراوح الطقم بين 140 إلى 145 جنيها.

طقم شتوي أولادي ريلاكس من سنة حتى 6 سنوات يصل سعره إلى 74 جنيها.

ومن سن 7 سنوات حتى 14 عاما يصل سعره إلى 86 جنيها.

أسعار الكلسون والدفايات على مواقع التسوق الإلكتروني

وتوفر بعض المتاجر الإلكترونية إمكان تسوق وشراء الكلسون لكن تحت مسمى "دفاية" وهي تتوافر بأسعار وألوان مختلفة، وهي مصنوعة من القطن وحرارية..

طقم دفاية رجالي مقاس 3XL بنحو 220 جنيها.

طقم دفاية رجالي XL بنحو165 جنيها.

بنطلون حريمي قطن من جيل بسعر 66 جنيها.

بينما سعر طقم دفاية رجالي مقاس لارج 190 جنيها.

طقم دفاية جريمي مقاس 3XL بـ 220 جنيها.

بينما سعر طقم دفاية رجالي مقاس لارج 190 جنيها.