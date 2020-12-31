مسلم يشكر قراء «الوطن» على الثقة: نستثمر في الشباب وجوائز الصحافة المصرية والعربية خير دليل

هنأ الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» وعضو مجلس الشيوخ، الزملاء بالجريدة، بعد المنافسة الكبيرة على جوائز الصحافة المصرية، فضلا عن العربية، مشيدا بالزميلة سمر صالح، الحائزة على جائزة الصحافة العربية، من نادي دبي للصحافة «فئة الشباب»، مشيدا بتفوق وموهبة «سمر»، فضلا عن تطورها المستمر رغم سنها الصغيرة، مشيرا إلى أنها خريجة عام 2014، وتعمل من تخرجها بالموقع الإلكتروني للجريدة، ولم يأخذها زهو «الورقي».

«الوطن» حصدت 7 جوائز من نقابة الصحفيين

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «بالورقة والقلم»، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة «TeN»، أن الزميلة سمر صالح الآن، أصبحت نائب رئيس قسم، وتعينت، والتحقت بنقابة الصحفيين، كما أن «الوطن» حصلت منذ سنوات قليلة، على ثلاث جوائز في الصحافة العربية، مشيرا إلى التفوق الواضح لـ«الوطن»، مصريا وعربيا على السواء، موضحًا أن هناك 7 زملاء في الجريدة، حصلوا منذ أيام قليلة، على جوائز من نقابة الصحفيين.

«الوطن.. قوته في ناسه»

ووجه «مسلم» الشكر للزملاء «أحمد عاطف، خالد عبدالرسول، محمد علي حسن، محمد نبيل، محمد فاروق، محمد سعيد الشماع وعز وهدان»، بالإضافة إلى سمر صالح الفائزين بالجوائز الصحفية، مضيفًا أن شعارنا الذي نعمل من خلاله، «الوطن قوته في ناسه»، موضحًا كل عام نرقي محموعة «بكتب على الجروب هناك جيل يستحق أن يتولى المسؤولية، بشكر قراء الوطن على ثقتهم فينا»

الديهي يهنئ صحفيو الوطن بجوائز الصحافة العربية والمصرية

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن ضمن الصحفيين الـ7، ثلاثة من خريجي 2014، وهم «محمد سعيد، عز وهدان، ومحمد فاروق»، مهنئا إياهم على الجوائز، فيما هنأ الإعلامي نشأت الديهي الصحفيين في مصر، الحاصلين على جائزة الصحافة العربية، وكذلك جوائز نقابة الصحفيين المصرية.

فيروس كورونا زاد من أعباء الصحافة الورقية

وتحدث مسلم، عن التحديات التي تواجه الصحف الورقية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، كانت بمثابة عبء جديد على المشكلات التي واجهت الصحافة الورقية، لكن هناك بعض القراء، ما زالوا يعتمدون على الصحف الورقية بشكل كبير حتى الآن، كون الصحف الورقية ما زالت تتميز بالمصداقية، أكثر من المواقع الإلكترونية، والسوشيال ميديا.

ظاهرة «الفيك نيوز» متواجدة في كل دول العالم

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن ظاهرة «الفيك نيوز»، ليست في مصر فقط، بل موجودة في كل دول العالم، لكنها متواجدة بشكل أكبر في مصر، كون هناك جماعات إرهابية ولجان إلكترونية، تحاول من وقت لآخر، التقليل من الإنجازات التي تقدمها الدولة، موضحًا أن التحديات التي تواجه الصحافة الورقية كبيرة وليست سهلة، ورغم ذلك ما زال هناك طبقة من المواطنين، يثقون أكثر في الصحافة الورقية.

الصحافة الورقية تمر بتحديات كبيرة

وتابع: «أنا متفاؤل، أن الصحافة الورقية تزدهر وتمر من أزمتها، لأن التحديات أمامها هي الأخطر في التاريخ الحديث في العالم أجمع، وليس في مصر، وإن شاء الله نتجاوزها بمحتوى جيد»، مشيدًا في الوقت ذاته، بجهود المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، حيث ذكر أنه يسير بخطى ثابته وهادئة لتطوير الصحافة، كما أن قراره بمراجعة أصول المؤسسات الصحفية القومية وإعادة هيكلتها بشكل استثماري واقتصادي، يضمن التميز ويضمن التفوق لهذه الصحف.