خبير: نمر بمرحلة خطرة لانتشار كورونا.. وهبوط الإصابات يبدأ من فبراير

علق الدكتور إسلام العناني، استشاري الأوبئة بجامعة عين شمس، على قرار مجلس الوزارء، اليوم، بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات بدءً من السبت المقبل وتحويلها إلى «أون لاين»، وكذلك تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لما بعد إجازة نصف العام الدراسي الثاني.

وقال «العناني»، إن إصابات فيروس كورونا تتزايد في العالم ككل وليس مصر فقط، خاصة ان فكرة الرهان على وعي الناس والسيطرة على الاصابات لم تثبت نجاحها في أي مكان باستثناء اليابان، موضحاً أن الاصابات اليومية في بعض الدول وصلت لأضعاف الموجة الأولى، وفي بعض الدول 6 و7 أضعاف.

«العناني»: يجب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأضاف «العناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المعيار الذي ينظر إليه في القراءة لعدد الإصابات، هي الإصابات التي تحتاج اإلى مستشفيات جامعية وكذلك عدد الوفيات يوميًا، مشيرًا إلى أن مصر قاربت على الوصول لنسبة 60% من الوفيات في ذورة الموجة الأولى «بمعني أننا قاربنا الوصول إلى أعلى نسبة وفيات يومية في ذروة الموجة الأولى»، موضحاً أن هذه النسبة عالية.

وتابع استشاري الأوبئة، بأن مصر تمر حاليًا بمرحلة خطرة حتى آخر يناير المقبل، على أن تبدأ من شهر فبراير في الهبوط تدريجيًا حتى أبريل المقبل: «فترة حرجة خاصة فترة يناير»، مؤكدًا أن هذه الفترة كانت في أشد الاحتياج إلى القرار الصادر بشأن الامتحانات والدراسة حرصًا على سلامة المواطنين.

وأشار إلى أن قرار تأجيل الامتحانات يهدف إلى متابعة ذروة انتشار المرض، والتأكد من هبوط المنحنى المتعلق بعدد الإصابات يومياً، مناشدًا المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية المشددة خلال الفترة الحالية.