موعد على الـ«فيديو كول».. شكل احتفال مصابي كورونا برأس السنة مع أسرهم

كان لظهور فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر بمارس الماضي، عدة لمسات طيبة وإنسانية على المواطنين على الرغم من حالة القلق التي كانت لدى المواطنين، من بينها قضاء العائلات وقتًا طويلا معًا في أيام الحظر ومتابعة العمل والدراسة من المنزل، بعد أن كان كل طرف في الأسر مشغولا في عمله أو دراسته.

ومع الوقت بدأت الأمور تخرج عن السيطرة، وتحديدًا بعد زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس، وإستمرت في الزيادة مع ظهور السلالة الجديدة المتحورة من فيروس «كوفيد 19»، وبعدما وصلنا إلى نهاية العام لجأ البعض إلى الاحتفال برأس السنة مع أسرهم في المنزل للمرة الأولى، بينما هناك آخرين لن يستطيعوا حتى الاحتفال في منازلهم، بسبب وجود حالات إصابة بالفيروس لديهم داخل العزل المنزلي.

الاحتفال عبر الـ«فيديو كول» وسيلة أسرة «جهاد» في الاحتفال برأس السنة مع نجلهم المصاب بالفيروس

اعتادت أسرة جهاد شريف، على الاحتفال كل عام بيوم رأس السنة في الشوارع، مع أصدقائهم وأقاربهم، والتنزه والسهر خارج المنزل:«عمرنا ما قضيناه في البيت»، ولكن هذا العام فرقهم فيروس كورونا عن الاحتفال حتى في منازلهم كأغلب المواطنين المُجبرين على ذلك خوفًا من السلالة الجديدة للفيروس المنتشرة بشدة.

إصابة شقيق «جهاد» بالفيروس المستجد وعزله وحيدًا في غرفته بالمنزل قبل انتهاء العام 2020، كانت أكثر الأمور القاسية التي مرت بها الأسرة حسبما ذكرت لـ«الوطن»، إلا أن ذلك لم يقف أمام احتفالهم باليوم الذي اعتادوا فيه على البهجة معًا، لجأت العائلة إلى استخدام الـ«فيديو كول» للتواصل مع نجلهم المصاب بالفيروس في غرفته، بينما هم متواجدين في صالة المنزل ويغنون ويحتفلون معًا، :«هنشغل أغاني ونرقص ونفرحه».

«عز الدين» يلجأ إلى مشاهدة الأفلام مع زوجته المصابة عبر «زووم» لإسعادها في رأس السنة

واعتاد أحمد عز الدين على الاحتفال مع زوجته كل عام بالسفر والتنزه في يوم رأس السنة، إلا أن إصابتها بفيروس «كوفيد 19» منعتهم هذا العام من الاحتفال خارج منزلهم، وعلى الرغم من ذلك لما ييأس «عز الدين» من محاولات إسعاد زوجته في هذا اليوم المميز بالنسبة لهم، فاتفقا على السهر معًا عبر الـ«زووم» ومتابعة أحد الأفلام المناسبة لهذا اليوم عبر شاشة التليفزيون المتواجدة في كل غرفة، وتبادل الـ«قفشات والإفهات» الخاصة بالفيلم معًا، وكلا منهم في غرفته.