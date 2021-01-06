ربة منزل تعثر على جثة زوجها موثقة في «الصالة» بكفر الشيخ.. شقيقها السبب

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفر الشيخ من ربة منزل، بعثورها على جثة زوجها بغرفة المعيشة موثوق اليدين والقدمين وبجثته جرح غائر بالرأس ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وذلك عقب عودتها من منزل والدتها وإختفاء بعض الأوراق الخاصة به إيصالات أمانة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفرالشيخ إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق المُبلغة له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطهما، بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا بارتكاب الواقعة وقررا أنه نظراً لكونهما مدينان للمجني عليه بمبلغ 8 آلاف جنيه وقيامهما بتوقيع إيصالات أمانة بمبلغ 14 ألف جنيه وتعثرهما في سداد الدين وتهديده لهما بشكايتهما بالإيصالات، عقدا العزم على قتله والاستيلاء على الإيصالات.

وأضاف المتهمان بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والإستيلاء على عدد من إيصالات الأمانة من بينها الإيصالات الخاصة بهما وقاما بتمزيقها، هاتفي محمول.

وتم بإرشادهما ضبط الإيصالات والهاتفين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.