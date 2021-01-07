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محمود مسلم

في 24 ساعة.. الداخلية تحرر 17710 مخالفات كمامة و 633 محضر غلق

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الوطن
11:40 ص | الخميس 07 يناير 2021
محاضر كمامة

محاضر كمامة

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس «كورونا» والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط 17710 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ17161، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 549 لعدم سداد الغرامة المقررة، وتحرير 633 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

كما تم ضبط 207 قضايا في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1185 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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