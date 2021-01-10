آلاء فوزي: التقديم للبرنامج الرئاسي «أون لاين» بدون واسطة

قالت الدكتورة آلاء فوزي، مدرس الإعلام بجامعة القاهرة، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، إنه مع بداية عام 2016 عرض إعلان عبر التلفاز، عن طرح رئيس الجمهورية البرنامج الخاص بتأهيل الشباب للقيادة، وحينها كانت تهتم بمشروع الدكتوراه الخاص بها، وربطت في رسالتها بين بناء الدولة الإعلام: «حسيتها إشارة من ربنا وقدمت للبرنامج بدون واسطة».

التقديم للبرنامج الرئاسي «أونلاين» بدون واسطة

وأضافت «فوزي»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التقديم للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة جميعها يتم في إطار «أونلاين»، ولا توجد أية معاملات ورقية إلا بعد القبول في البرنامج، وبعدها مكثت فترة 9 أشهر وهي فترة التدريب والتأهيل للمتقدمين بالبرنامج.

فتح الكثير من الفرص القوية أمامها

وأوضحت أنها بعد انتهاءها من التدريب والتأهيل في البرنامج الرئاسي، تم فتح الكثير من الفرص القوية لها، التي أحسنت استغلالها حتى باتت المسؤولة، عن فريق كامل يخص البيانات الصحفية في مؤتمرات شباب العالم، كما تم الاستعانة بها في القوات المسلحة للتدريس في كلية الدفاع الوطني لأكاديمية ناصر العسكرية، وبعض المعاهد العسكرية.

جانب المرأة بات الأهتمام به أكبر مما كان عليه خلال السنوات السابقة

وأكدت أنها كانت في نموذج المحاكاه تعمل كرئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكانت تقوم بدورها في تميل الدولة في الأزمة التي وقعت مثل حدوث أزمة وباء أو حدث إرهابي، كما وأن جانب المرأة بات الأهتمام به أكبر مما كان عليه خلال السنوات السابقة من قبل القيادة السياسية.

أشارت إلى أن القوة الذكية تعد أحدى مفاهيم العلاقات الدولية، حيث يجمع بين القوة الناعمة المرتبطة بالثقافة والقيم والتأثير الدبلوماسى، والقوة الصلبة المرتبطة بالتأثير في المجال العسكرى والاقتصادى، كما وتعيش المرأة المصرية بالفعل أزهي عصورها، فهناك نسبة تمثيل جيد لها في البرلمان والحكومة والمحافظات لم تكن موجودة من قبل البرامج.