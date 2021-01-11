«نيو» الصينية تطلق ET7 بسعر أعلى من منافستها «تسلا 3»

تواجه شركة تسلا الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، منافساً شرساً من الصين وهي شركة "نيو" الصينية.

وأعلنت الشركة عن إصدار جديد للسيارة ET7 التي أطلقها "نيو" مؤسس الشركة وسيكون سعر السيارة 448 ألف يوان بما يعادل 69.193 دولاراً، والذي يعتبر سعراً منافساً لسعر السيارة تسلا 3 والتي يبغ سعرها 65.740، ومن المتوقع أن يتم طرح السيارة في الربع الاول ن 2022.

وأضافت الشيركة، مجموعة من البطاريات بحجم أكبير مع تحسين نطاق سير السيارة في الشحنة الواحدة، بالإضافة إلى نظام ألى محسن، بالإضافة إلى مفهوم تبديل البطارية، بدلاً من إعادة شحنها، وتهدف الشركة إلى إقامة 500 محطة تبديل بطارايات نهاية عام 2021.

وسلمت شركة "نيو" الصينية حوالي 43728 سيارة في العام الماضي 2020، بينما باعت شركة تسلا في الصين حوالي أكثر من 120000 وحدة منها في الصين العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون سعر السيارة ET7 في مصر أن يصل إلى 1.5 مليون جنيه مصري، بينما سعر السيارة تسلا موديل 3 حوال 1.4 مليون جنيه مصري.