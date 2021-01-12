كيف تحصل على رقم موبايل مميز من اختيارك؟

يسعى كثير من مستخدمي شبكات الهاتف المحمول إلى الحصول على أرقام مميزة للخطوط الخاصة بهم، تجعلهم قادرين على حفظ الرقم بسهولة، وتقدم الشركة المصرية للاتصالات «WE» خدمة الحصول على رقم مميز من اختيار العميل الراغب في ذلك، في إطار سعي الشركة بشكل دائم لتوفير جميع احتياجات العملاء والتسهيل عليهم.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل خدمة الحصول على رقم مميز من الشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

عروض خطوط Indigo المميزة

- خط Indigo 150: يوفر خط Indigo 150 عدد 5 آلاف وحدة للعميل بالإضافة إلى 10 آلاف ميجا للموبايل إنترنت و299 دقيقة دولية شاملة الضريبة.

- خط Indigo 250: يوفر خط Indigo 250 عدد 10 آلاف وحدة للعميل، بالإضافة إلى 15 ألف ميجا للموبايل إنترنت و 299 دقيقة دولية شاملة الضريبة.

- خط Indigo 500: يوفر خط Indigo 500 عدد 20 ألف وحدة للعميل، بالغضافة إلى 35 ألف ميجا للموبايل إنترنت و 299 دقيقة دولية شاملة الضريبة.

خطوات الحصوول على رقم موبايل مميز

- يتوجه العميل إلى أقرب فرع للشركة المصرية للاتصالات «WE».

- ثم يقوم بالاطلاع على جميع العروض الممتاحة للخطوط المميزة الموجودة.

- ثم يقوم باختيار الرقم المميز الخاص والذي يرغب به.

- ثم يقوم بتسجيل الخط بالرقم القومي الخاص بالنظام الخاص بالشركة، ليحصل على الرقم الخاص به على الفور.

الشروط والأحكام

- يتم حساب الدقيقة و الرسالة لنفس الشبكة بـ 1 وحدة، بالإضافة إلى الدقيقة للخط الأرضي 1 وحدة.

- الدقيقة والرسالة للشبكات الأخرى بـ 5 وحدة، وللإنترنت 1 وحدة لكل1 ميجابايت.

- سعر موحد للدقيقة والرسالة خارج الباقة 14 قرشا.

- جميع الأسعار غير شاملة الضرائب.

- سعر الدقيقة الدولى 2.99 جنيه لكل دقيقة بالإضافة الى 1.50 جنيه رسوم فتح المكالمة.