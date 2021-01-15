10معلومات عن أول اختبار «أونلاين» للشهادة الإعدادية ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، الخميس، إجراء اختبارات تجريبية «أون لاين» لطلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة، ضمن خطة مُعدًة سلفا بهدف دعم المنظومة التعليمية والتعامل والتفاعل الأفضل مع تداعيات الوضع الراهن في ظل أزمة فيروس كورونا، وما استلزمه من تنفيذ إجراءات استثنائية بالمنظومة التعليمية، وتنشيط وتحفيز طلاب الشهادة الإعدادية على الاستذكار والتفوق.

وخلال 10 معلومات نرصد كيفية أداء الطلاب للامتحان والهدف منها.

1 - امتحان تجريبي اختياري «أون لاين» يستطيع الطالب فيه الاختبار من أي مكان ومن أي جهاز متصل بالإنترنت.

2 - الامتحانات التجريبية ليست بديلا عن الامتحانات الورقية التحريرية التي سوف يتم تحديدها لاحقا عقب انتهاء اجازة منتصف العام الدراسي.

3 - تستهدف مديرية التربية والتعليم في بني سويف إلى إجراء الامتحان لـ 55 ألف طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية.

4 - الهدف من الامتحانات الإلكترونية هو تدريب طلاب الشهادة الإعدادية على أداء الامتحانات وتقييم المستوى، كذلك تنشيط وتحفيز الطلاب على الاستذكار والتفوق.

5 - إتاحة رابط إلكتروني لتطبيق يستطيع الطالب الدخول من خلاله وإجراء الاختبار،https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDQs1NIiOsTSs24r0w4rnRt939ZQzmOpryLaQutrkWX9LvYg/closedform

6 - تبدأ الامتحانات الأحد 17 يناير بمادة اللغة العربية، ثم الاثنين 18 يناير مادة الرياضيات عربي ولغات، ومادة العلوم عربي ولغات يوم الثلاثاء 19 يناير، ثم مادة الدراسات الاجتماعية عربي يوم الأربعاء 20 يناير، على أن تختتم الامتحانات يوم الخميس 21 يناير بمادة اللغة الإنجليزية من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء حسب الجدول المحدد، وأن زمن امتحان كل مادة 90 دقيقة.

7 - تم مراعاة أن يتماشى التطبيق مع كل الأجهزة الإلكترونية ونظم التشغيل بها، سواء هاتف أو تابلت أو لاب توب أو كمبيوتر، على أن يحصل الطالب في نهاية الاختبار على درجة التقييم وتحديد الأخطاء والإجابات النموذجية للأسئلة.

8 - وافق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إجراء مديرية التربية والتعليم الاختبارات على أن يشمل ما تمت دراسته في الفصل الدراسي الأول 2020/2021.

9 - سيتم الإعلان عن أسماء الطلاب الذين اجتازوا الاختبار في مجموع المواد والحصول على الدرجات التقييم النهائية من المحاولة الأولى، وسيتم تكريمهم بمنحهم شهادات تقدير تحفيزاً لهم قبل أداء الامتحانات الورقية عقب استئناف الدراسة مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

10 - يستطيع الطالب أداء الامتحان من أي مكان توافر فيه الإنترنت ودخوله عبر الرابط الإلكتروني الذي حددته مديرية التربية والتعليم.