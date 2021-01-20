8 أحداث شغلت المصريين في 72 ساعة.. عروسة حامل وزواج تجربة وتورتة الجزيرة

أحداث عديدة شغلت الشعب المصري خلال الساعات الماضية تنوعت ما بين مبادرات حكومية وجرائم ووقائع مؤسفة في عدد من الأماكن وشغلت هذه الأحداث اهتمامات المصريين وتصدرت قوائم الأكثر قراءة وهذه الأحداث نرصدها لكم كما يلي:

مبادرة إحلال السيارات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، رئيس صندوق تحيا مصر، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية «فيديو كونفرانس» المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، وأشرف البهي، وكيل محافظ البنك المركزي.

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمبادرة «إحلال السيارات»

4 توجيهات مهمة من رئيس الوزراء في مبادرة إحلال السيارات.. بينها سرعة التنفيذ

تورتة نادي الجزيرة

واقعة جديدة أثارت الرأي العام بطلاتها بعض سيدات المجتمع، من «هوانم» نادي الجزيرة بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهن وهن يتداولن «تورتة وكوكيز» على شكل أعضاء جنسية، ما أثار استياء البعض، خاصة لحدوث ذلك في نادي الجزيرة والذي يعتبر أعضاؤه من صفوة المجتمع، حيث انقسم المعلقون بين من يرى ضرورة عقابهن باعتبار ما ارتكبوه جريمة، وبين من تعاطف معهن واعتبر أن ما فعلنه هو مزاح في جلسة خاصة.

من تداول الصور لإخلاء السبيل.. القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة

نور عمرو دياب تتعرض للتنمر

شاركت «نور» ابنة الهضبة عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عرضتها لموجة من التنمر والسخرية.

ظهرت نور عمرو دياب، في الصور بملامح واضحة ومكياج هادئ، عبارة عن كحل فقط، بدون روج، وارتدت شميز من اللون الأصفر، وسلسلة شانيل، ولكنها تعرضت لموجة واسعة من التنمر والسخرية، وكانت معظم التعليقات على صورتها سلبية، ما جعل البعض يدافع عنها.

نور عمرو دياب تتعرض لـ موجة من التنمر في أحدث ظهور: «إيه النمش ده»

جدل بسبب زواج التجربة

جدل واسع أثاره المقترح القانوني الخاص بـ«زواج التجربة» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بداية من اسمه والذي يوحي بتحديد مدة العقد وحتى الجوانب الشرعية والقانونية للعقد الذي ذاع صيته في الأوساط، خصوصا أنه يوضع في العقد المدني الملحق بقسيمة الزواج في الخانة المخصصة بالشروط العديد من الشروط التي تبدوا غريبة من الوهلة الأولى ما استدعى رد مشيخة الأزهر الشريف على مدى صحته، وتدخل العديد من القانونيين للرد على صحة العقد أمام القضاء.

يحرمه الشرع ويبطله القانون.. القصة الكاملة لـ«زواج التجربة»

عاجل.. الأزهر يحرم زواج التجربة في فتوى رسمية: باطل

الإفتاء عن «زواج التجربة»: إطلاق أسماء جديدة على العقد بشروط مخلة لا يعني صحته

مش أقل من ياسمين صبري.. زوج يهدي زوجته سيارة جاكوار

«كل سنة وإنتي حياتي وأغلى من نفسي، حبيت أفاجئك السنة دي بحاجة طول عمرك بتحلمي بيها، كل العُمر وإحنا سوا كل العمر وإنتِ ماليه حياتي وقلبي وعيني، وأوعدك هحقق لك كل أحلامك وربنا يقدرني وأجيبلك الدنيا كلها، أنتي مش أقل من ياسمين صبري يا قلبي».

بهذه الكلمات قرر «الإنفلونسر» رمزي محمود، تقديم سيارة فارهة من ماركة «جاكوار»، هدية لزوجته «البلوجر والإنفلونسر» جهاد البنا، بمناسبة العام الجديد، مرددا جملة: «أنتي مش أقل من ياسمين صبري يا قلبي».

مش أقل من ياسمين صبري.. من هي جهاد البنا التي هداها زوجها بسيارة «جاكوار»؟

إيطالية متزوجة من مصري «تتكلم مصري وتدق الهون في السبوع»

«نظرة فابتسامة فكلمة فلقاء» هكذا تعرف كلاهما على الآخر، خلال زياراتهما للمرضى بأحد المستشفيات، حيث تبادلا الحديث، وذات يوم كانت الأمطار شديدة، فوقفت الفتاة على جانب الطريق تنتظر سيارة، فعرض عليها الشاب «توصيلة» فوافقت لتحتمي من الأمطار، ولتتفاجآ بأنهما جاران يسكنان بجوار بعضهما البعض، قبل أن يقعا في الحب ويتزوجا، رغم اختلاف جنسيتيهما وديانتيهما، ليعيدا مشهدا لا يتكرر كثيرا إلا في الأعمال الدرامية.. إنهما «ديسيريه مانكوري»، الإيطالية، ومحمد جمال، الشاب المصري.

قصة زواج إيطالية من مصري.. تعيش في قرية بالفيوم و«تدق الهون في السبوع»

شاب يجرد رضيعة من ملابسها في البرد

تداول رواد التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب يجرد رضيعة من ملابسها في أحد الشوراع، وسط صرخات الطفلة، وتتحفظ «الوطن» على نشر الفيديو لما يتضمنه من مشاهد قاسية.

شاب يجرد رضيعة من ملابسها في الشارع.. كان عايز يولع فيها

حقيقة صور العروسة الحامل

ضجة جديدة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي بسبب انتشار صورة لسيدة ترتدي فستان أبيض ويظهر عليها علامات الحمل ليطلق عليها البعض «العروسة الحامل»، وتداول البعض صورها وفيديوهاتها باعتبارها عروسة حامل ويتم زفافها بعد حملها وذلك على خلاف الحقيقة التي نكشفها لكم كما يلي:

حقيقة «العروسة الحامل»: متجوزة من سنتين وعملت حفلة لإعلان نوع الجنين