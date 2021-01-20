بأمر القضاء.. موقف السيارات لا يُعفي من الإيجار عن فترة حظر كورونا 

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز وقف تحصيل القيمة الإيجارية الخاصة بساحة انتظار السيارات بمنطقة شمال نعمة، في مدينة شرم الشيخ، المؤجرة لإحدى شركات السياحة، عن فترة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما انتهت الفتوى إلى عدم جواز منحها فترة إضافية لمدة العقد، مماثلة للأخرى الخاصة بالإجراءات الاحترازية.

وثبت للفتوى إرساء مزايدة عامة لعملية تأجير ساحة انتظار سيارات بمنطقة شمال نعمة في مدينة شرم الشيخ، على إحدى شركات السياحة، بقيمة إيجارية شهرية 25 ألف جنيها، ويبدأ العقد عام 2017، وينتهي في 2022.

وأبرم عقد الإيجار بين مجلس مدينة شرم الشيخ والشركة، ونتيجة للظروف التي فرضتها تدابير وإجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فقد صدرت قرارات رئيس مجلس الدولة، وبموجبها فرض الإغلاق الكامل لبعض الأنشطة المذكورة به على سبيل الحصر، على مستوى الجمهورية، حتى تاريخ إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين.

ولما كانت ساحة انتظار السيارات- محل العقد الماثل - لا تعد من بين النشاطات التي أغلقت بموجب قرارت رئيس مجلس الوزراء، بما يعني استمرار النشاط دون توقف خلال فترة الحظر في كورونا، فإنه لا وجه لإعفاء الشركة المتعاقدة من سداد القيمة الإيجارية المتفق عليها خلال فترة الإجراءات الاحترازية، وكذلك لا يجوز تبعا لذلك منحها فترة إضافية مماثلة للمذكورة.