طقس غدا الأحد.. معتدل نهارا شديد البرودة ليلا مع وجود شبورة صباحية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 24 يناير، طقس معتدل على القاهرة والوجة البحري مع وجود رياح معتدلة.

مائل للدفء على شمال الصعيد

ونوهت الأرصاد في بيانها اليوم، عن طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد.

شديد البرودة ليلا على القاهرة

وأشارت الأرصاد إلى أن مناطق كل من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد تشهد طقس ليلا شديد البرودة، وبارد على جنوب سيناء.

شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية

أما عن الظواهر الجوية، فتشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 10

الإسكندرية 19 11

وداي النطرون 18 10

طنطا 20 09

شبين الكوم 20 09

دمنهور 20 10

بلطيم 19 10

مطروح 17 10

السلوم 16 06

سيوة 17 05

بورسعيد 19 13

دمياط 18 12

الزقازيق 19 09

المنصورة 19 11

الإسماعيلية 20 13

السويس 20 13

العريش 17 10

رفح 17 10

رأس سدر 20 09

نخل 16 04

نويبع 19 12

طابا 18 10

كاترين 11 01

الطور 20 10

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 23 13

مرسى علم 20 13

الفيوم 20 05

بني سويف 21 05

المنيا 21 05

أسيوط 20 04

سوهاج 23 06

قنا 24 05

الأقصر 25 06

أسوان 26 09

إدفو 22 09

أبوسمبل 25 09

الوادي الجديد 20 07

شلاتين 25 15

أبورماد 24 15

حلايب 24 16

رأس حدرية 23 16